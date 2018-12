Eusebio: «El Athletic estará revolucionado» El entrenador del Girona, Eusebio Sacristán, durante un partido reciente. / EFE Entrenador del Girona Sacristán sabe que Gaizka Garitano infundirá brío a sus jugadores en su debut liguero ÁLEX M. FRANQUET GIRONA Domingo, 9 diciembre 2018, 16:22

El entrenador del Girona, Eusebio Sacristán, se ha mentalizado de que el Athletic de hoy no tendrá nada que ver con el de hace unas semanas. Sabe que Gaizka Garitano va a infundir nuevos bríos a sus jugadores en su debut liguero como primer técnico y que todos querrán dar lo máximo para salir de una situación tan delicada en la Liga. Eusebio pide a sus jugadores «tener la capacidad de ser nosotros mismos, con nuestra personalidad habitual. El Athletic estará revolucionado y debemos prestar atención para que no nos pueda sorprender. Además, su público les hará apoyo al máximo nivel, así que tendremos que estar al 110 por ciento si queremos puntuar en San Mamés».

La racha positiva del Girona llena de confianza al equipo catalán. Eusebio ha encadenado ocho partidos sin perder, seis de Liga y dos de Copa del Rey. Es la racha positiva más larga desde que el equipo de Girona compite en Primera División. En la Liga, el bloque de Eusebio viene de dar la campanada en el derbi catalán contra el Espanyol. Asaltaron Cornellà con un (1-3) y resistieron ante todo un Atlético de Madrid (1-1) en Montilivi. En la Copa, por ejemplo, vienen de eliminar al Alavés y de alcanzar por primera vez en la historia los octavos de final. Este Girona lleva dos años en la élite y no para de hacer historia.

Lista de convocados La lista completa la forman el portero Iraizoz, Suárez, Bernardo, Ramalho, Alcalá, Granell, Stuani, Pere Pons, Portu, Borja García, Douglas, Juanpe, Choco Lozano, Doumbia, Aleix Garcia, Eric Montes, Pedro Porro y Valery.

Eusebio ha jugado en San Mamés y, ya como entrenador, ha vivido desde el banquillo derbis con la Real de visitante. Sabe de qué habla. Por eso, la advertencia que hace a sus jugadores es convincente. «Sabemos qué Athletic nos encontraremos. La necesidad les hará mucho más peligrosos y cuando San Mamés aprieta, lo nota el equipo de casa y el de fuera. Tenemos claro que esperamos la mejor versión del rival y que nos espera un partido de máxima exigencia física».

Espera un Athletic que querrá cambiar su dinámica y su experiencia en San Mamés le hace ser realista. «Puntuar en San Mamés es muy difícil y somos conscientes de que la afición se volcará con sus jugadores, pero eso nos debe coger por sorpresa».

Un detalle que a tener en cuenta es que los técnicos del Girona no saben cómo puede dirigir Garitano al Athletic. No saben qué esperar, aunque Eusebio tiene algunas pistas. «No podemos tener estudiado a Garitano como entrenador de este equipo, pero ya me he enfrentado muchas veces a él con el Eibar y el Deportivo, y también se lo que hacía en el filial».

El técnico del Girona está orgulloso de la racha de su equipo, imbatido fuera de casa, pero también asume que «en cada partido es complicado conseguir puntos. No debemos pensar en lo que hemos hecho ni en lo que vendrá. Estamos en un buen momento de confianza y de seguridad, pero nos enfrentamos a un rival que nos exigirá nuestra mejor versión«.

No quiere dar pistas de ningún tipo a Gaizka Garitano y reconoce que para el carril izquierdo cuenta con dos jugadores que pueden ser titulares, como Granell y Valery, y que las dos opciones le han dado un buen rendimiento. Es la gran duda de Eusebio en estas horas previas al duelo de San Mamés. Él se decidirá «según las condiciones del rival. Todavía tengo que valorarlo. Tanto Granell como Valery han respondido a la perfección. Estamos tranquilos. Cualquiera de los dos lo hará lo mejor posible».

Ante las muchas lesiones que arrastra su equipo y para completar la convocatoria de 18 futbolistas, Eusebio Sacristán se ha visto obligado a convocar a tres jóvenes del filial, del Peralada. Son José Aurelio Suárez, Eric Montes y Valery Fernández. Son baja Bounou, el extremo inglés Patrick Roberts, Carles Planas, el central Marc Muniesa, Aday Benítez y Johan Mojica.