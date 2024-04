Excusas para faltar al trabajo e ir a la gabarra, según la aficionada de la Real Nerea Garmendia

Alain Mateos Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Jueves, 4 de abril 2024, 08:52 Comenta Necesitas ser suscriptor para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión o Suscríbete Compartir Copiar enlace

La actriz vasca Nerea Garmendia ha dejado un divertido momento en su espacio en Instagram 'confiésate con Nerea'. Una athleticzale le preguntó por alguna excusa para faltar al trabajo e ir a la gabarra y Garmendia no dudó en brindarle unos 'consejos' a su manera.

Primero reconoció que ella es de la Real Sociedad y después deseó al Athletic toda la suerte del mundo para la final del sábado: «Ya que no estamos nosotros, que la Copa se quede en casa. Este año sacáis la gabarra».

Si el Athletic se proclama campeón, el jueves por la tarde saldrá la gabarra. Y si uno tiene que trabajar, ¿cómo lo hará? Estas son las 'excusas' que uno puede poner en el trabajo, según la influencer.

La primera de toda la lista es decirle al jefe que «me han atacado las gallinas... ¿a quién no le ha pasado esto?». El humor de Garmendia iba en aumento a cada respuesta. La siguiente... «ay no puedo, que he pinchado la rueda de la gabarra». Después mencionó una reunión con Steve Jobs y su pareja le aclaró que lleva diez años muerto. También sugirió una reunión con Kim Jong-un o que había tenido un encuentro con extraterrestres que traían de vuelta el balón que Sergio Ramos mandó a la grada en los lanzamientos de penaltis ante el Bayern en la Champions. Sí ofreció alguna sugerencia más 'normal' como recoger a los hijos de una clase de danza submarina...

Y hasta ahí llegó el «excusómetro» de Nerea Garmendia. Sus respuestas no servirán de mucho pero sí sacará una sonrisa a más de un athleticzale.