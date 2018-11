«Exijo que me expliquen en qué falló el VAR en el penalti no pitado contra el Athletic» El colegiado Iglesias Villanueva, durante el partido en San Mamés. / IGNACIO PÉREZ El presidente del Getafe revela que el árbitro se excusó en que «desde Las Rozas no me dijeron nada» JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Lunes, 26 noviembre 2018, 12:10

El Getafe está indignado por lo sucedido en la última jugada del partido de San Mamés, en donde Iñigo Martínez comete un claro penalti por agarrón sobre Mata que no se sanciona. Los jugadores azulones se lanzaron en tromba hacia el colegiado, Iglesias Villanueva, pero no sirvió de nada. «Exijo que me expliquen en qué falló el VAR», denunció ayer Ángel Torres, presidente del Getafe, en 'Onda Cero'.

«El VAR lo pagamos los clubes y exijo una explicación para saber en qué se ha fallado, que no se me quede cara de gilipollas». Y prosiguió con su advertencia: «Si no hay una explicación, es una cobardía».

El árbitro, indicó Torres, se lavó las manos. «Nos dijo que desde Las Rozas (sede del VAR) no le dijeron nada». El dirigente azulón no tiene dudas de que fue pena máxima. «Es un penalti clamoroso. Lo vio todo el estadio».

Torres eleva la contundencia de la censura al árbitro con respecto a lo que hicieron sus jugadores y su entrenador, José Bordalás, al acabar el partido. El técnico tildó de «penalti claro» la jugada sin más consideraciones. El protagonista, Mata, tiró de ironía. Subió a su cuenta de Twitter una foto en la que se aprecia el agarrón de Iñigo Martínez y la acompañó de un mensaje: «¿Disculpad @iberdrola, saben si se fue la luz en Las Rozas esta mañana? Un saludo?»