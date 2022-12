El exjugador del Athletic Ganea estará tres meses de baja por el covid

Cristian Ganea (Bistrita, Rumanía, y que vivió en Basauri desde los 11 años) estará tres meses de baja por la fuerte afección que le ha generado el covid, según ha revelado en sus redes sociales el exjugador del Athletic, ahora en el Panathinaikos griego.

Ganea, de 30 años, explica en Instagram que el «covid me ha dejado huella lamentablemente» y que será baja porque «en este momento mi salud no me permite tener el papel activo que quiero en el camino del equipo hacia la historia». El lateral adelanta incluso el tiempo que estará de baja. «Tengo que seguir un protocolo muy estricto durante los próximos tres meses que no me permitirá estar donde amo estar... ¡en el campo!».

Formado en el Indartsu de Basauri, el lateral izquierdo pasó por el Mallorca juvenil y cinco equipos rumanos (Targu Mures, Universidad de Cracovia, Sageata Navodari, Brasov y Viitorul Constanta) antes de fichar en 2018 por el Athletic, con el que jugó 68 minutos en dos partidos. Se fue cedido al Numancia y al Viitorul Constanta para desligarse de los rojiblancos en 2020. Luego fichó por el Aris Salónica. Su buen rendimiento le permitió firmar en verano por uno de los grandes de Grecia, el Panathinaikos. Este curso ha jugado diez partidos y anotado un gol.