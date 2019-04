«Nos falta brillo en las últimas acciones» Gaizka Garitano, durante el encuentro. / EFE Gaizka Garitano, que considera «abultado» el 3-0, lamenta que el Athletic falle «en el último pase. Nos penaliza la toma de decisiones en ataque» IGOR BARCIA Domingo, 21 abril 2019, 20:06

Después de ganar el pasado domingo al Rayo Vallecano, pidió Gaizka Garitano a sus jugadores un plus, un paso adelante en los compromisos lejos de San Mamés para tratar de abordar el salto a las plazas europeas. Pero por lo visto este domingo, el Bernabéu no era el escenario más indicado para que el Athletic diera un golpe en la mesa en su pelea con equipos como el Getafe, Sevilla, Valencia o Betis. Los rojiblancos se fueron del coliseo blanco con 3-0 «demasiado abultado» para lo visto en el encuentro, reconoció el técnico rojiblanco, «pero no tenemos nada que decir por la derrota. Ahora tenemos que recuperarnos de la paliza que nos hemos dado e ir el miércoles a Leganés en busca del triunfo», resumió Garitano.

Para el preparador del Athletic, todo tuvo que ver con los momentos del partido, con la diferencia de acierto en ambas áreas. «El primer tiempo resultó igualado, nada más empezar el segundo hemos tenido el 0-1 en una acción en la que Williams no ha llegado a rematar y prácticamente en la contra ha llegado el 1-0. Y ya con el marcador en contra ha sido complicado. De todos modos, el resultado ha sido más abultado de lo que me ha parecido sobre el campo», analizó Garitano, quien en el debe de su equipo, se refirió a la falta de acierto para definir en campo rival.

«Nos ha faltado un poco de mordiente. El equipo lo ha dado todo, ha hecho un esfuerzo brutal. Pero para todo lo que robamos, cuando tenemos el balón de medio campo hacia adelante nos falta brillo en las últimas acciones, que es lo que tienen ellos. No hemos podido ponernos por delante y ellos no han desaprovechado sus ocasiones», lamentó el técnico de Derio.

Por contra, Garitano no tuvo crítica alguna para Iago Herrerín, desafortunado protagonista en dos de los goles del Athletic. «Hasta ahora ha estado bien, es normal que un portero a lo largo del año tenga fallos, y no los había cometido hasta ahora», explicó el técnico, que insistió en que «son 14 años sin ganar en este campo, pero hemos estado en el partido en todo momento, incluso con 2-0 hemos tenido una clara oportunidad de Williams para pelear en el tramo final. Lo que nos falta es el último pase, esa toma de decisión que nos penaliza».

«Ahora lo que tenemos que hacer es recuperarnos de este esfuerzo tan brutal porque el miércoles tenemos otro partido», valoró Garitano, que no quiso referirse a la labor arbitral cuando fue cuestionado por Melero López. «Después de perder 3-0 no me veo con justificación para hablar del árbitro, si que es verdad que nos hemos cargado de tarjetas en la banda izquierda».