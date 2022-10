Ernesto Valverde ha hablado claro. «Ahora mismo nos hace falta ganar». El entrenador del Athletic espera que la reacción no se aplace después de un mes de octubre negro, con solo dos puntos de doce posibles, y consideró este sábado que el encuentro de este domingo frente al Villarreal (18.30 horas) adquiere una «relevancia especial». «Es un partido al que damos una importancia especial porque nos queremos resarcir de la mala sensación del otro día (contra el Barcelona)», reflexionó Txingurri en Lezama en la rueda de prensa previa a recibir al cuadro amarillo, con los mismos puntos que los vizcaínos en la tabla.

Ha llegado la hora de sumar los tres créditos en un encuentro. Es algo que no ha hecho el Athletic en los últimos cuatro partidos. No ocurrió contra el Sevilla, tampoco frente al Atlético, ni ante el Getafe y qué decir ante un Barcelona que arrolló a los vizcaínos. Valverde no ha querido mirar mucho a ese duelo, pero sí dejó una reflexión. «El otro día nos sobrepasaron, estuvieron mejor que nosotros», aceptó.

Pero sobre todo se detuvo en la necesidad de volver a sonreír. De recuperar el camino de las victorias, tan bello. Para ello, también es cierto, deben regresar las buenas sensaciones, ese fútbol que acercaba al Athletic al triunfo. «La victoria siempre es una consecuencia del juego que haces. En algún partido hemos merecido más, el otro día no. Queremos volver a saborear eso de los tres puntos», proclamó un entrenador que, como sucedió frente al Sevilla, se encontrará con una formación que tiene nuevo técnico.

Aunque, aseguró, el cambio no será tan acusado como entonces. Que Emery y Setién tienen más puntos en común que Sampaoli y Lopetegui. «Veo más similitudes. Va a intentar jugar desde atrás, va a tener paciencia para seguir jugando... Desde el punto de vista técnico es uno de los mejores equipos de la Liga. Los de arriba son muy rápidos. Ellos arriba tienen jugadores fuertes», recordó antes de afrontar los últimos tres encuentros antes del parón por el Mundial. «Queremos ganar todos los partidos, el mismo objetivo que todos. Nuestro objetivo pasa por ganar mañana. Queremos irnos con esa buena sensación y para ello vamos a luchar los 20 equipos que estamos en Primera», indicó.

Por cierto, defendió la decisión de Unai Emery de marcharse al Aston Villa. «Estamos acostumbrados a que los clubes de cambien de entrenador y no al revés. El contrato está ahí. Hay que respetarlo. Emery ha actuado en consonancia con su contrato», comentó