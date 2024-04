Los famosos que van con el Athletic

El Athletic contará en Sevilla con el respaldo de 70.000 aficionados que tratarán de empujar a la escuadra de Ernesto Valverde hacia esa ansiada Copa que se lleva resistiendo 40 años. Muchos más estarán en sus casas o en las calles de Bizkaia, siempre con su corazón puesto en La Cartuja. Allí y aquí, habrá personajes ilustres, famosos que han declarado su amor a dos colores, el rojo y el blanco, en más de una ocasión.

Uno de los más apasionados es Iñaki López. El presentador de 'Más Vale Tarde' en La Sexta proclama su condición de athleticzale siempre que puede. Por ejemplo, publicó una divertida foto cuando el conjunto bilbaíno consiguió el pase a la final al derrotar al Atlético. O también participó en una serie de reportajes de EL CORREO sobre cómo meter un gol al Barcelona. Siente pasión por la escuadra vizcaína y por su entrenador, Ernesto Valverde, pero también se muestra crítico cuando considera que la ocasión lo merece, como ocurrió hace unos días con la decisión de Ibaigane de cobrar por acompañar a la gabarra en una hipotética celebración: «¿Un club privado puede cobrar por recorrer la ría y el Puerto se desentiende? Nos faltan explicaciones».

Un tipo humilde, trabajador y discreto.

Se lo merece todo. https://t.co/4tippC9e8y — Iñaki López (@_InakiLopez_) March 1, 2024

Otra presentadora que empujará al Athletic este sábado es Anne Igartiburu. La vizcaína de Elorrio ya mandó un mensaje de ánimo a la formación rojiblanca en la final de 2021 contra la Real Sociedad. «¡Estamos llenos de ilusión!», escribió. Y en la semifinal del torneo del k.o. contra el Atlético, aprovechó una promoción de su programa 'Baila como puedas' para lanzar un «Aupa Athletic!» en medio de la retransmisión de Televisión Española.

El Athletic es de Bilbao, pero también de muchas personas que se han aficionado al equipo por su particular filosofía o por herencia. Uno de los hinchas que presenta con más orgullo el hecho de ser athleticzale es el actor y humorista Julián López. Nacido en Castilla-La Mancha, es amigo de algunos de los principales futbolistas de la tropa vizcaína: Iñaki Williams, Iker Muniain... De hecho, en su cuenta en X (antes Twitter), suele poner el nombre de los jugadores vizcaínos cuando anotan una diana. Además, fue embajador del Athletic en el mes de septiembre con motivo del 125 aniversario.

Gracias infinitas al @AthleticClub y a todas las personas que lo componen por el recibimiento tan cariñoso.

Es un orgullo ser embajador, en su 125º aniversario, de un club tan histórico, especial y único. Y lo que es mejor: mi equipo ❤️🤍

¡Mila esker! https://t.co/N0ymV2p51v — Julián López (@JulianLopez) September 17, 2023

El toledano Antonio Molero también defiende al Athletic allá donde pisa. El actor, que saltó a la fama por interpretar a 'Fiti' en la inolvidable serie de 'Los Serrano', siempre ha hecho gala de su afición por la entidad rojiblanca. En 2021, mandó un mensaje de ánimo a los vizcaínos. «Si vosotros os dejáis la piel, nosotros nos dejaremos el alma», empujó a los entonces futbolistas de Marcelino García Toral.

Pero hay muchos más. Ramón García, 'Ramontxu', siempre ha hecho gala de ser del Athletic. De defender al equipo de su ciudad. En las últimas Campanadas, por ejemplo, el presentador bilbaíno lanzó un deseo para 2024. Cómo no, se puede cumplir el próximo sábado. «Mi deseo es que el Athletic de Bilbao gane la Copa».

También Imanol Arias defiende su cariño por el Athletic. Eso sí, deja claro que no va en contra de nadie. Tampoco se puede olvidar a Carlos Sobera. El baracaldés también ha hecho gala en sus programas de televisión de pertenecer a la familia rojiblanca. De hecho, hace un par de años, entonó el himno del Athletic en 'First Dates'. También bromeó en las finales de 2021 que levantaría su ceja -el gesto que siempre que le ha caracterizado- a la vez que lo haría Iker Muniain en La Cartuja. No fue entonces, ojalá sea el 6 de abril.

"𝗔𝘁𝗵𝗹𝗲𝘁𝗶𝗰 𝗴𝗼𝗿𝗿𝗶 𝘁𝗮 𝘇𝘂𝗿𝗶𝗮..."



💪 @carlos_sobera también manda ánimos a los leones.



Aupa Athletic, 𝗕𝗜𝗭𝗜 𝗔𝗠𝗘𝗧𝗦𝗔!! 💭#BiziAmetsa 🏆 #AthleticClub 🦁 pic.twitter.com/vQFfjYvvR7 — Athletic Club (@AthleticClub) March 31, 2021 Por supuesto, aparecen en esta lista la actriz Anabel Alonso, Jorge Fernández, Miguel Zugaza, el actor Antonio Zabalburu...