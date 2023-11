Fernando Llorente vuelve a la carga: «El Athletic dejó entrar a los entrenamientos de Lezama a aficionados radicales para insultarme»

Es como el día de la marmota. Cada vez que Fernando Llorente concede una entrevista y le cuestionan sobre el Athletic, el exdelantero riojano atiza al club y a los dirigentes de aquella época. Lo hizo la semana pasada y esta ha vuelto a repetir su estrategia. Insiste en que le dolió «bastante» su marcha de la que había sido su casa desde que era un niño, y habla de que las negociaciones se torcieron, sin realizar autocrítica por su parte. «Sé que hay cierta gente en Bilbao a la que le molesta que hable de ello, pero se podían haber hecho las cosas de otra forma. Nunca pensé en irme hasta que se torcieron las negociaciones», analiza en una entrevista con el diario 'As'.

En esta ocasión, sin embargo, la crítica va más allá y asegura que la entidad presidida entonces por Josu Urrutia permitió la entrada de una serie de aficionados a los entrenamientos de Lezama para reprenderle, en los tiempos de Marcelo Bielsa de entrenador, a quien también lanza una pulla. «Sí. Se puso de parte del club y me aseguró que no jugaría salvo cuando fuese imprescindible. Fue una temporada dura. El club también dejó entrar a los entrenamientos de Lezama a aficionados radicales para insultarme. Eso me dolió muchísimo», lanza once años después de aquel episodio.

Ocurrió en agosto de 2012, cuando su salida y la de Javi Martínez se daba por hecha. Es más, a principios de ese mes, en un partido en La Catedral, un grupo de aficionados ya la había emprendido con el riojano y había tirado de ironía para reprenderle. «¡Estamos en crisis, Llorente, estamos en crisis!», soltó la grada en referencia a los 5,5 millones de euros que él demandaba al club entonces, uno más de los que estaba dispuesto a abonar el bloque vizcaíno.

Eso fue uno de los episodios de tensión que se vivió con un Llorente que tampoco es que pusiera mucho de su parte en Bilbao. De hecho, al día siguiente de que se produjera ese episodio con una pancarta que ponía «mercenarios, kanpora», este periódico publicó que en Italia ya daban por cerrado el acuerdo entre el riojano y la Juventus, el que se certificó meses después.

Pero Llorente culpa de todos sus males al Athletic cada vez que puede. Como ocurrió hace una semana en Telebilbao. Es más, indica incluso que se rompió la negociación por la forma de realizarla por parte de Ibaigane. «Sobre todo por la presión del club hacia mí y porque utilizaron a un sector de la prensa para que renovase por lo que ellos me ofrecían. Entendí que la oferta no era la adecuada, así que me quedé un año 'colgado'», reprochó.