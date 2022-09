Fernando Llorente: «Me hubiese gustado jugar en el Real Madrid»

Fernando Llorente, exjugador del Athletic y del Eibar, entre otros equipos, confesó la madrugada de este miércoles un deseo incumplido. Campeón del mundo y de Europa con España, el riojano de 37 años deslizó que le hubiera encantado militar en el actual líder de la Liga española, el Real Madrid. «Me hubiese gustado jugar en el Real Madrid», destapó el delantero que terminó su contrato con el cuadro armero en junio y que sigue a la búsqueda de una formación. De hecho, en una entrevista con El Larguero, se le cuestionó si estaría dispuesto a fichar «gratis» para ser el suplente de Karim Benzema. No dudó. «Por supuesto. Cómo no».

El delantero de Rincón de Soto dejó claro que nunca se dio la «oportunidad» de fichar por la entidad de Florentino Pérez. «No... no. En realidad nunca estuve. Siempre que el Real Madrid me quiso estuve con contrato en el Athletic, y bueno... el Athletic en ningún momento me quiso soltar ni el Madrid pagar mi cláusula en aquel momento», indicó. Pero hubo un momento, en el que Llorente decidió no renovar su vínculo por el equipo en el que se crió, por el que entró cuando tenía 12 años. Entonces... «Cuando hubo oportunidad, la Juve estuvo más rápida».

Aprovechó, al mismo tiempo, para deshacerse en elogios hacia el equipo de Carlo Ancelotti. «Ahora mismo Real Madrid es el mejor equipo del mundo y es increíble lo que está haciendo en la Champions League. Siempre que llega lejos es capaz de ganarla».

Por supuesto, también se acordó del Athletic y su frustrado regreso en el mercado de invierno de 2021. «Me da mucha pena el no haber vuelto al Athletic y acabar bien. Las cosas salieron así, pero estoy feliz de la carrera que he tenido», celebró.