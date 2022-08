Yuri Berchiche considera «bueno para el equipo» el fichaje de Herrera

Solo falta el precinto de la oficialidad para que Ander Herrera vuelva a ponerse la camiseta del Athletic. Lo hará ocho años después de su marcha al Manchester United y en el vestuario rojiblanco le esperan con los brazos abiertos. La plantilla es consciente de que el centrocampista del PSG, entidad de la que se desvinculará para regresar a Bilbao, aportará calidad en la zona de creación, donde se fabrica y piensa el fútbol. Material con el que trabaja el bilbaíno, convencido de que aún está a tiempo de ofrecer su mejor nivel en un lugar en el que fue feliz. «Ojalá venga», ha sido contundente Yuri Berchiche cuando se le ha preguntado este jueves por el que será su nuevo compañero, aunque el defensa ha mantenido la habitual cautela a la espera del anuncio institucional. «No sé si la cosa se está complicando a no. Parecía que iba a estar aquí esta semana y ahora parece que no... Lo que puedo decir desde mi punto de vista es que el fichaje de Ander sería bueno para el club y el equipo», ha afirmado el lateral, convencido de que Herrera permitirá al Athletic dar un paso adelante.

Solo hace falta solventar el papeleo pendiente para que el centrocampista bilbaíno recale de nuevo en el conjunto rojiblanco, con un contrato por dos temporadas y una tercera opcional. «Vendría a sumar toda la experiencia que ha adquirido fuera. Además, futbolísticamente hablamos de un muy buen jugador. Nos podría dar un plus», ha afirmado Yuri. Un refuerzo en principio de campanillas que cuenta con el beneplácito de Ernesto Valverde, aunque habrá que ver su estado de forma y físico. Las últimas dos temporadas no han sido sencillas para el medio, de 33 años, quien ha lidiado con lesiones y falta de protagonismo. Quiere recuperarlo en San Mamés, donde hay mucha expectación por ver el nivel de su rendimiento.

A la espera de que se confirme el fichaje de Herrera, que está hecho, el lateral de Zarautz ha repasado la actualidad rojiblanca. Está contento con el rendimiento del equipo, las enseñanzas de Txingurri y las sensaciones personales experimentadas en este inicio liguero. Si Yuri vuelve a ser el que era, el Athletic sumaría otro 'fichaje' a su nómina de futbolistas clave. El propio defensa ha reconocido con naturalidad que viene de una etapa para olvidar, en la que solo fue la sombra de sí mismo. «Me siento mucho mejor física y mentalmente. Para mí, estas dos cosas son importantes porque si están bien las cosas me salen solas. Pasé dos años muy malos -tuvo lesiones, secuelas del covid como mareos, pubalgia- que jamás pensé que los iba a sufrir. Tiras hacia adelante e intentas aprender de lo malo. Ahora estoy disfrutando otra vez del fútbol, que es lo que más me gusta hacer». Ante el Mallorca y el Valencia fue titular y dejó un buen sabor de boca, con acciones que apuntan a una clara evolución.

«Me llama la atención lo del Barça»

Yuri ha alabado a los «jóvenes» que vienen de las categorías inferiores y ha recordado que «el Athletic es cantera. Si podemos fichar para que tengamos un plus -en alusión a la llegada de Herrera-, lo hacemos, pero sabemos que la energía del primer equipo viene de ahí abajo». En este sentido, el lateral ha mencionado a «Vivian» y a «Nico Williams». Ha reivindicado el compromiso del vestuario con Europa, un objetivo que no ha dudado en calificar como «difícil» y que, sin embargo, piensa emplear como combustible. «Hará que cuando salgamos al campo demos el 110%. Si no, no lo vamos a conseguir», ha avisado. Tras empatar con el Mallorca y ganar al Valencia, el lateral aspira a seguir sumando en Cádiz. «Será complicado, pero si lo hacemos como sabemos, el camino será más fácil».

Preguntado por el inicio de la Liga, por lo que más le ha sorprendido, Yuri ha apuntado hacia las palancas del Barcelona. «Lo del Barça me ha llamado mucho la atención. A mí y a todos. Es un tanto curioso. Pero no voy a entrar en ese debate, ellos sabrán lo que hacen». En cuanto al resto, ha constatado que los clubes se han reforzado bien y que «cada año es más difícil» competir. «El Madrid está ofreciendo una buena imagen y veremos si el Barcelona será capaz de seguirle la estela. Ojalá nosotros podamos engancharnos ahí arriba».