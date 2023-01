«El fichaje de Pallarés fue una decisión totalmente equivocada»

Patxi Salinas (Bilbao, 59 años) es una celebridad en Vigo. Le piden fotos y le saludan con afecto mientras pasea por las inmediaciones de Balaídos. «Me siento muy querido en esta ciudad». Socio del Athletic y Celta jugó 293 partidos con el primer equipo y 218 con el segundo. Viajó a Vigo para asistir el viernes a la misa en recuerdo a Txetxu Rojo, que subió al Celta a Primera y llevó a una final de Copa. Entre otros acompañaron a Patricia, uno de los hijos del mito, Gudelj, Vicente, Salva y Atilano. Salinas habla con dolor del Bilbao Athletic, al que salvó la pasada campaña y en donde le hubiera gustado seguir.

–¿Cómo ve al Bilbao Athletic?

– La situación no es fácil. Va a tener que hacer una segunda vuelta como la que hice yo, de sumar puntos de play-off para salvarse.

– ¿Dónde está el fallo?

– Es una categoría muy dura para afrontarla con chicos que en un porcentaje muy alto suben del Basconia. El pasado año teníamos a Prados, Paredes, Artola, Agirrezabala que mantenían el potencial. Si mandas cedidos y tiras todo del Basconia... La planificación la tenían que haber hecho mejor.

– ¿No hubiera cedido tantos jugadores?

– No sé lo que hubiera hecho, pero también es verdad que hay jugadores con un rendimiento muy por debajo del que son capaces de dar, como Adu Ares, Luis Bilbao o Genenabarrena. Hugo Rincón es un jugador espectacular. Estos jugadores y Goti, Chasco, Goti, Guruzeta ya estaban la pasada temporada. Si dieron un rendimiento muy bueno ¿por qué no este año?

– ¿Por qué?

– No lo sé. Habría que estar dentro. Les veo por debajo del nivel y deberían estar por encima. Luego hay que ver si el sistema es el que le viene bien. Juegan con doble pivote y estábamos acostumbrados a jugar con un pivote en un 4-3-3, un sistema que tienen muy bien cogido los jugadores.

– ¿Le sorprendió el fichaje de Álex Pallarés?

– Muchísimo. No tengo nada contra él. Ni le conozco. Desde fuera me parece que es una decisión totalmente equivocada. Lo argumento. No conoces la idiosincrasia del Athletic, no conoces el equipo, ni la estructura del Athletic, ni el Basconia, no conoces nada... En la jornada 14 debes traer un entrenador que conozca muy bien la categoría y a los chicos. Cuando llega este presidente y la junta y hablaban en campaña de proyecto, te das cuenta de que no es verdad, que ese proyecto no existe. Al final tiran de un entrenador Bingen (Arostegi) que iba en la plancha de Barkala. Entonces dices 'vendéis proyecto de Lezama, de electroshock, de revolucionar Lezama entero y no tenéis ni entrenador'.

Patxi Salinas corre perseguido por Carrasco en la última Copa ganada por el Athletic, la de 1984. / EFE

– ¿Usted a quien hubiera puesto tras cesar a Arostegi?

– Si soy director deportivo, no tendría duda de que le hubiera dado el cargo a Gurpegui. Le hubiera dicho 'lo has hecho bien en el Basconia, conoces el club, te toca'. Eso o alguien que conozca el entorno del Athletic.

– ¿La plantilla que quedó es tan deficiente como para estar a once puntos de la salvación y fichar cuatro jugadores en el mercado de enero?

– Es una plantilla buena. No te voy a decir para estar entre los cuatro primeros, pero sí en una zona tranquila y no pasar apuros. Si tienes once jugadores del pasado año más la incorporación de los mejores del Basconia, que hizo play-off, tienes que competir, pero compite por debajo de sus posibilidades.

– ¿Qué supondría para el Athletic que el filial caiga a Segunda RFEF?

– Un mazazo, un paso atrás brutal. Es una categoría muy bonita para el salto a Primera Y dejas al Basconia sin opciones de subir.

– ¿Bajar supondrá un problema para retener jugadores?

–Por supuesto. A muchos jugadores no los puedes tener en Segunda RFEF. Sería una locura. Los ocho o diez mejores van fuera. Los tienes que ceder. ¿Cómo vas a tener a gente de proyección de Primera en Segunda RFEF? Sería imposible retener a Rincón, Gerenabarrena, Luis Bilbao o Adu.

– Pronostique: ¿quienes de la actual plantilla del Bilbao Athletic llegarán al primer equipo?

– Hugo Rincón es sí o sí del primer equipo, lo tengo clarísimo. Luis Bilbao y Adu tienen que llegar a Primera. Gerenabarrera sólo por el trabajo que hace y por lo que transmite es de Primera. Quiero ver la evolución de Egiluz, un central que me recuerda a Vivian, serio, duro, rápido, muy concentrado. Otro que debería llegar. Y seguramente Goti también. Es un talento natural, diferencial, de lo que en Lezama no hay, un perfil tipo Iñigo Vicente.

– ¿Qué le paso en el Portugalete, en donde dimitió en diciembre?

– Fui con una ilusión de la leche. Falleció mi padre, sufrí un robo en casa, el mazazo brutal que me llevé por no seguir en el Athletic. Con lo que me costó llegar hasta allí, hice dos años play-off en el Basconia, salvo al filial de manera milagrosa... y al único técnico que echan de Lezama es a mí y además sin decirme nadie nada. Todo me pasó factura y hablé con el club para salir. Cuando te falta algo para continuar es mejor que venga otro.

– ¿Le gusta este Athletic?

– Si. Me gusta la propuesta de Ernesto, es de buen fútbol. Y físicamente el equipo está muy bien. Se empezó en Liga muy bien. Jugar por dentro con Zarraga y Sancet o Muniain y Herrera y con Vesga de pivote le va muy bien el equipo.

Patxi Salinas se abraza con su buena amigo Alkorta tras un Athletic-

– Usted está en la foto de 1984 los últimos campeones de Copa ¿Se acabará la maldición?

– Esperemos que sí. Ya tengo ganas de dar el relevo a otros. Nosotros ganamos un doblete y cuando nos juntamos nos decimos que eso fue la leche. Hoy, por desgracia, ganar la Liga es imposible.

– ¿Qué le pasa al Celta?

– El año pasado tenía una plantilla muy buena, pero para mí se equivocan. Tienes un centro del campo fantástico con Denis Suárez y a Brais Mendes. A uno le tienes en la tribuna por un problema con el club que tampoco es grave. Te tienes que sentar en una mesa y arreglarlo. Y a Brais Mendes lo vendes muy barato por 15 millones a la Real, que se lleva un jugadorazo. Y se ha ido Santi Mina (condenado a cuatro años de prisión por abusos sexuales, en Arabia a la espera de su recurso ante el Tribunal Superior). La plantilla se ha debilitado.

– ¿Hay miedo de bajar en Vigo?

– Las cosas se han torcido. Y eso con Iago Aspas, el mejor delantero de España. Podría estar donde quiera en Europa, pero se queda por amor al club. Y el mejor jugador que he tenido en la historia lo desaprovecho en la lucha por no bajar.