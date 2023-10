«La filosofía del VAR ha cambiado»

La pregunta va dirigida a un entrenador y exfutbolista con 12 años de experiencia y 262 partidos en los campos de Primera División: ¿Sabe lo que es una mano en el área? «No. Qué va. Y menos después de ver lo que ha pasado este fin de semana con el Atlético y la Real Sociedad. Todo aquello me pareció increíble». Óscar Vales estuvo 10 temporadas en el Athletic y dos en el Celta, luego se sentó en los banquillos del Sodupe y del Gernika y confiesa que no tiene nada claras las reglas que imperan en un fútbol encorsetado por la tecnología y la revisión de las jugadas, en las que la comisión de fallos sigue vigente. «Nos equivocamos porque todos tenemos la verdad absoluta. La discusión está relacionada con el criterio. Creíamos que con el VAR el error iba a ser cero, pero su filosofía ha cambiado y ahí reside el problema», argumenta Eduardo Iturralde González, excolegiado internacional y ahora analista y comentarista radiofónico. Los dos hablan de la confusión generada a raíz de varias interpretaciones arbitrales controvertidas y tratan de arrojar un poco de luz sobre la tecnología y el factor humano.

Vales puso como ejemplo el partido entre el Atlético y la Real Sociedad para denunciar el misterio de las manos en el área. La de Morata no fue sancionada con la pena máxima, y eso que desde la sala VOR se reclamó la presencia de Munuera Montero en la pantalla, mientras que la de Carlos Fernández sí, sin necesidad de consultar las imágenes. «Entiendo que el árbitro tenga dudas en una jugada concreta, pero no después de consultar la TV. Si pitamos ese penalti –en referencia al del Atlético– es que algo estamos haciendo mal. Para mí, no es ninguno de los dos». Estas mismas acciones son analizadas por Iturralde González, quien sostiene lo contrario. «Las dos son penalti. El colegiado va a verlo y dice que (el delantero colchonero) tiene la mano pegada al cuerpo. Se equivoca. No es así. Es un fallo de interpretación».

Solo en esta última jornada ha habido varias situaciones que han levantado polémica. Más allá de lo ocurrido en el Metropolitano, donde el capitán realista Mikel Oyarzabal habló de «comunicados extradeportivos» que añadían «presión» al estamento arbitral en referencia a las denuncias atléticas de que el Madrid adulteraba la competición, cabe recordar el agarrón de Kaiky a Nico Williams que tanto García Verdura como el VAR pasaron por alto; el de Baliu a Fernando en el Sevilla-Rayo; el codazo de Unai Núñez a Aleñà previo a la pena máxima favorable al Celta; y el gol anulado a Joao Félix en el Granada-Barça por el fuera de juego posicional de Ferran, entre otras cosas. «Ni los árbitros lo tienen claro», acotó Brais Méndez después de lo ocurrido en el campo del Atlético.

Iturralde González insiste en que se ha pervertido el «espíritu» de la tecnología implantada en el fútbol. «Necesitamos comités con personalidades fuertes que digan: 'Dejémonos de bobadas y volvamos a los orígenes del VAR' ¿Cuáles? Entrar solo en el error claro, obvio y manifiesto. Codazo de Tassotti, mano de Maradona... Jugadas que se recordarán dentro de 20 años. Ahora se ha abierto la 'caja de Pandora' con revisiones de penaltitos y agarroncitos. El problema es dónde se pone la frontera de ese 'fallo claro y manifiesto'», reflexiona el excolegiado. En cualquier caso, aboga por «minimizar» su uso. «Sin el VAR, el acierto del árbitro estaba en un 94%; con el VAR, en el 98,5%. ¿Lo necesitamos? Emplearía la tecnología para ver si el balón ha entrado o no, en los fuera de juego». En este último apartado, el ahora analista da por buena una propuesta holandesa consistente en «hacer las líneas más gordas –las que se trazan para definir la posición– y dar más margen con el objetivo de recuperar el espíritu de la regla, que habla de 'ganar ventaja'. Pues bien, con medio centímetro no ganas ventaja».

Parones de seis minutos

También Vales aboga por «dar otros usos al VAR. Es una buena herramienta, pero la confusión viene de su interpretación. En un sitio se pitan manos y en otro no. Sorprende la diferencia en el criterio. Me plantearía usar la tecnología para entrar en los engaños de los futbolistas, los que se tiran o fingen teniendo una amarilla. Pues le sacas la segunda y la próxima vez se lo pensará mejor. O en el tema de las pérdidas de tiempo tan descaradas como las del Getafe. Habría que dedicarlo a temas muy concretos», coincide en este punto con Iturralde.

Los dos se muestran también disconformes con el tiempo que se pierde en las revisiones. «No se puede estar seis minutos parado analizando una jugada», subraya el exárbitro internacional. Es lo que pasó en el Zaragoza-Alcorcón. «Me vale una repetición o dos en la televisión para tenerlo claro», zanja Vales. Y añade: «Si estás con dudas respeta lo que has arbitrado ya».