Fin a la etapa de Morcillo en el Athletic: el club decide no renovar al atacante

El Athletic ha decidido no ejecutar la cláusula unilateral que le permitía renovar por una campaña el contrato de Jon Morcillo (25 años), extremo izquierdo cedido en el Amorebieta, según ha anunciado el club.

Morcillo y el Athletic decidieron en 2022 extender por un año más el contrato que en aquel momento concluía en 2023. El nuevo compromiso se extendió hasta 2024, pero la entidad se guardó una cláusula por la que podía ampliarle por un año. Era una decisión que debía tomar el 20 de mayo como muy tarde.

El extremo abandonó la disciplina rojiblanca el verano pasado para poner rumbo al Amorebieta, en donde juega cedido. Ha disputado 37 partidos en los que ha marcado cuatro goles y ha dado dos asistencias. La próxima campaña, por tanto, es libre para firmar con quien quiera.

Morcillo no se hacía ilusiones. «No creo que estén con necesidad de ningún extremo. Me veo más fuera que dentro. No he hecho una temporada brillante, no me he encontrado como quisiera, aunque estoy en el mejor momento de la temporada, con más confianza», dijo en marzo a Radio Marca Bilbao.

El extremo izquierdo de Amorebieta se desvincula del Athletic con 53 partidos, dos goles y una Supercopa ganada.