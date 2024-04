La final en EL CORREO: un «despliegue sin precedentes» con diez horas de televisión en directo

La final de Copa ha revolucionado Bilbao y Bizkaia enteros, es como un remolino emocional que acelera los corazones, monopoliza las conversaciones y se manifiesta en los aspectos más inesperados de la vida diaria. Y, por supuesto, el partido del sábado también tiene revolucionada a nuestra redacción, que afronta la tarea de estas próximas jornadas con la misma ilusión, la misma responsabilidad y el mismo tesón que si se tratase de una insospechada final periodística. Este viernes y este sábado, EL CORREO multiplicará sus esfuerzos para que ningún ángulo del acontecimiento se quede sin cubrir. ¡Y mira que hay ángulos! «Se trata de un despliegue sin precedentes que exige una planificación bestial», resume el redactor jefe de Deportes, Ángel Pereda. El sábado, de hecho, la web del diario ofrecerá diez horas de televisión en directo desde todos los puntos de interés.

Por mantener el inevitable símil futbolístico, en Sevilla se encontrará nuestra delantera, compuesta por diez redactores y fotógrafos. Desde el martes ya están trabajando en la capital andaluza Javier Ortiz de Lazcano, Silvia Cantera e Ignacio Pérez, y en las próximas horas se sumarán al equipo de enviados especiales Jon Agiriano, Manu Cecilio, Carlos Nieto, Iker Álava, Marta Madruga, Jon Ander Goitia y Luis López. En Bilbao, mientras tanto, se producirá la movilización general de las grandes ocasiones: estos días, todos los periodistas seremos en algún momento de la sección de Deportes.

El viernes, los madrugadores y los impacientes podrán conectarse ya a las siete de la mañana al directo que irá dando cuenta de todos los pormenores de la jornada, con informaciones, fotografías y vídeos desde Lezama (donde el Athletic tiene entrenamiento a puerta cerrada a las 11), desde el aeropuerto de Loiu (donde seguro que no les falta una calurosa despedida) y, cómo no, desde Sevilla, esa ciudad que estos días tenemos tan presente como si fuese nuestro propio barrio. «¡Estaremos todo el día pegados al Ahtletic!», planea Ortiz de Lazcano. Eso supone estar presentes en el hotel de concentración, en las ruedas de prensa de la tarde (de los árbitros y de los equipos), en la foto de los capitanes y los entrenadores con la Copa, en los primeros quince minutos del entrenamiento del Ahtletic y, en general, en todos los sitios donde se arremolinen unas cuantas camisetas del equipo bilbaíno. Todo se contará con detenimiento (y con entusiasmo, no vamos a negarlo) en nuestra web.

El sábado tampoco faltará nuestro clásico directo desde las 7, para ver si el día amanece rojiblanco en Sevilla y recibir a todos los forofos que llegarán a primera hora tras pasar la noche en el bus. Pero, a las 11.30, con la apertura de la Athletic Hiria, la apuesta se redoblará con una ambiciosa emisión televisiva en directo, presentada desde Sevilla por Marta Madruga y desde San Mamés por Xabier Garmendia. Provistos de unidades móviles portátiles, Silvia Cantera y Jon Ander Goitia transmitirán desde la 'fan zone' y desde el centro de la ciudad andaluza, mientras que Carlos Nieto se repartirá entre La Cartuja y la zona de seguidores del Mallorca. Habrá conexiones con los demás periodistas destacados en Sevilla y con diversas personalidades, pero tampoco faltará el ambiente en las calles y los bares de Bilbao de la mano de Virginia Melchor.

«Es el mayor despliegue que ha hecho EL CORREO en el plano multimedia. ¡La cita histórica lo merece!», valora Iker Álava, jefe de Estrategia Digital. Nuestros enviados especiales nos permitirán asistir en directo a la kalejira desde la Athletic Hiria hasta La Cartuja, a la salida del bus del Athletic, a la entrada de los aficionados al estadio sevillano y también, cómo no, a la efervescencia creciente en rincones de Bilbao como las tabernas de Pozas o la pantalla gigante de la Plaza Nueva. Ese seguimiento continuará durante el partido en el directo 'clásico', que combinará la información técnica sobre el encuentro con el reflejo del ambiente en las gradas.

También la redacción, eso podemos asegurarlo, tendrá mucho de olla a presión, porque va a ser una de esas noches en las que la pasión se entreteje de manera extraña con el trabajo: «El partido empieza a las diez y la edición en papel tiene que estar en la calle a las tres de la mañana», recuerda prudentemente Pereda. Si todo va como queremos que vaya, espérennos por las calles, que a esa hora saldremos a celebrarlo.