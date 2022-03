¡¡A por la final!! Luz para una generación desnuda de títulos coperos

El Athletic quiere culminar a todo volumen su peculiar ruta del bacalao en Valencia tras haber disputado una de las ediciones de copa mas celebradas de la ultima década hasta el momento, dejando en la cuneta a los conjuntos mas fuertes de la movida: Madrid y Barça. De ganar al Valencia y disputar una hipotética final contra el Betis, que sonaría a revancha, coincidiremos en que puede ser para el club de Ibaigane la edición mas complicada de la historia del torneo copero.

Los rojiblancos, de alzarse con este título, alcanzarían su nirvana, un grado de iluminación máxima no solo para la plantilla, sino para la generación perdida de títulos que comienza a pensar que la gabarra es plana. Supondría un renacimiento en todos los sentidos ya que vemos por momentos como va cambiando la fisionomía del equipo, gracias a su juventud, hacia un nuevo estilo de juego que promete emociones futuras.

Me contaba Dani, nuestro gran capitán Daniel Ruiz Bazán, que cuando el Athletic llega a una final de copa pone a cargar dos baterías, ya que va a tener no menos de cincuenta llamadas de medios y que reza para que alguien le recoja el testigo, ojalá que fuese Muniain, me confesaba el año pasado. El de Sopuerta desea que, conservándose la inmortal foto del 84, se pase a otra más moderna en color. Todos estos sueños e ilusiones para liberarnos del sufrimiento de palmar finales pasan por eliminar al Valencia en su propia casa, donde, por cierto, padecen un trastorno bipolar.

Marcelino conoce perfectamente de qué va la fiesta en las noches valencianas, mas allá de la vuelta al campo de la banda de música con ese regusto a Berlanga. Si los leones son capaces de saltar en Mestalla con su habitual mordiente e impiden desarrollar su juego a la escuadra 'ché, el publico lejos de pitar al Athletic se meterá con su propio equipo. Es una costumbre en Valencia donde si van ganando es un infierno, pero de lo contrario le dedican verdaderas chifladas al equipo. No tienen termino medio.

Tras el ultimo cruce de declaraciones sobre quien debería quejarse mas del arbitraje los dos entrenadores demuestran que se las tienen mas tiesas que los tirantes del puente colgante, verlos de nuevo es como asistir al estreno de Godzilla contra King Kong. Son perfectamente conscientes de que solo quedará uno en pie e intentaran no dejarse ni un pelo en la gatera, lo de llevarse bien está bonito, pero cuando se jubilen y coincidan en Benidorm. Si pudieran se comerían vivos con tal de llegar a esta final que se ha convertido en el verdadero maná de esta temporada y en una ocasión histórica para dar lustre a sus currículos.