Ibai: «Firmo ganar los tres partidos que quedan como en Leganés, 1-0 sea como sea» Ibai se ha entrenado hoy con normalidad junto a sus compañeros. / Jordi Alemany El extremo, ya recuperado de su lesión, solo piensa en sacar adelante los partidos que quedan y subraya que «incluso podemos ser cuartos» ROBERT BASIC Miércoles, 1 mayo 2019, 13:48

Ibai Gómez está listo para la batalla. Solo tres semanas después de su lesión de tobillo en Getafe, donde salió de titular y duró 15 minutos en el campo por un fuerte esguince que le obligó a retirarse, el extremo vuelve a observar el fútbol con la mirada afilada. Quiere que Gaizka Garitano le lleve a Valladolid porque siente que su cuerpo está de nuevo en armonía y paz. «Me veo bien y estoy feliz por entrenarme con el grupo. Mentalmente he evolucionado y he comprendido que con las lesiones se aprende mucho y que constituyen un reto del que sales fortalecido. En momentos complicados es cuando más se evoluciona», ha explicado el extremo tras el entrenamiento en Lezama, donde ha trabajado al mismo ritmo que sus compañeros. Ahora solo piensa en los compromisos que restan y en sacar lo máximo posible de cada uno de ellos. A estas alturas del campeonato, con tres jornadas por delante para cerrar la Liga, tampoco le da excesiva importancia al método y al cómo hacer las cosas para triunfar. «Lo de generar fútbol y ocasiones me hace gracia. Sinceramente, firmo ganar los tres encuentros que quedan como en Leganés; ganar 1-0 sea como sea».

El de Santutxu ha querido ser muy práctico en su análisis y ha antepuesto los resultados a la forma de conseguirlos. Ahora, en el sprint final, entiende que cumplir con los objetivos exige una mentalidad diferente y pragmática, alejada de las belleza y los cánones que la definen. «Hay fases de la temporada en la que lo importante es lo que es. En este caso –el del Athletic–, más. Tengo claro que seguimos siendo un equipo aguerrido y al que no se le hacen ocasiones. Recibimos críticas por el partido contra el Leganés porque no generamos fútbol, pero se ganó 1-0. Sea como sea, pero se ganó. Son tres puntos que nos permiten pelear por lo que estamos peleando y ahora la prioridad debe ser ganar. Siempre lo es, pero sobre todo ahora». En este sentido, ha llamado la atención sobre la «igualdad» existente en la Liga y ha recordado que «en la última semana de resultados no ha habido ni un partido ganado por más de un gol».

Ibai ha pedido que se valoren en su justa medida las actuaciones del Athletic y que se tenga en cuenta de dónde viene el equipo y cómo está ahora. «Hemos jugado contra un bloque que durante toda la temporada ha estado en los puestos de Champions (Alavés) y... no lo sé. Se pensaba que íbamos a ganar 3-0 o 4-0 y hacer un fútbol totalmente diferente. Nosotros somos conscientes de la dificultad que encierra cada encuentro y la prioridad es ganar». En este sentido, el extremo ha aplaudido las recuperaciones de Dani García, Yeray y Ander Capa que, al igual que él, se entrenan ya con normalidad. «Necesitamos de todos y cuantos más disponibles haya, mejor. Eso hace que haya más competencia y que el ritmo siga alto. A partir de ahí, que el entrenador elija lo más conveniente para cada compromiso que nos queda».

«Algo ilusionante»

El choque ante el Valladolid es de capital importancia para ambos equipos, aunque con finalidades diferentes. El Athletic precisa de los tres puntos para afianzar su camino europeo y los pucelanos están con el agua al cuello y deben respirar para soñar con la permanencia. «Los dos equipos vamos a intentar que no nos generen ocasiones y ver cómo se está desarrollando el partido. En esta recta final de la Liga todo el mundo tiene sus necesidades y eso hace que juegues de manera diferente. Seguramente habrá pocas ocasiones y será vital aprovecharlas». En este punto, Ibai ha subrayado la importancia de los puntos y ha recordado una vez más de dónde vienen los rojiblancos. «Tenemos una oportunidad tremenda después de lo mal que lo hemos pasado. Disponer de esta ocasión –de meterse en Europa– es algo muy ilusionante». Así que ha reiterado su determinación de sacar adelante los «tres partidos porque podemos ser incluso cuartos».

Como no podía ser de otra forma, el bilbaíno también se ha referido a las marchas de Ander Iturraspe y Mikel Rico. Ha afirmado que no descentrarán al equipo de su objetivo, pero ha resaltado que se notará su falta tanto en el 'verde' como en el vestuario. «Son jugadores que llevan muchos años en el club aportando en el campo y al grupo. Sabemos que la plantilla es larga y que la gente debe salir, pero personalmente solo les puedo dar las gracias por todo lo que han dado y desearles lo mejor porque aún pueden ofrecer muchísimo».