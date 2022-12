Los focos señalan a Adu Ares y Luis Bilbao

Esta campaña en el Bilbao Athletic debía ser la que impulsara la carrera hacia la élite de los extremos Malcom Adu Ares (Bilbao, 2001) y Luis Bilbao (Berango, 2003), pero transitadas las primeras 13 jornadas ninguno de los dos ha desplegado su mejor versión. Salvo algunas pinceladas de calidad de Adu Ares, intercambiando posiciones o entrando en diagonal buscando la puerta contraria con el balón cosido al pie, y alguna arrancada vistosa en velocidad de Luis Bilbao, no han resultado las dos piezas desequilibrantes del Bilbao Athletic que se presagiaban para este curso en la rocosa Primera Federación. Un dato que merma seriamente al filial, acostumbrado a ensanchar el campo buscando el desequilibrio de ambos.

El organigrama técnico de Lezama les considera dos jugadores estratégicos, con mucho futuro, pero todavía sin corroborarlo con la continuidad y fortaleza necesaria para empresas de mayor calado. Ares y Luis Bilbao habían sido reclutados en pretemporada por Ernesto Valverde e incluso el ex del Santutxu debutó el primer partido de Liga con el Athletic ante el RCD Mallorca en San Mamés. Desde esa fecha, a mediados de agosto, no se han asomado en los entrenamientos del primer equipo ninguno de los dos. Tampoco en la convocatoria de Copa en la primera ronda ante el Alzira, donde Valverde fue con todo, sin reparar en el manantial de talento del segundo equipo, algo habitual en otras ediciones. Que no fueran reclutados obedece al hecho de que, de momento, y pese al enorme potencial de ambos, no han tirado la puerta en el filial.

Es una constante habitual, por otro lado, que cuando algún cachorro acaricia las bonanzas de la dinámica del primer equipo, les cuesta después descollar en el Bilbao Athletic. Los últimos casos todavía recientes de Nico Serrano, ahora cedido en el Mirandés en la Liga SmartBank, o Jon Morcillo, ya asentado arriba, demuestran esta vía, ya vivida en su día con Susaeta o Iturraspe. La labor de concienciación para que se adapten al nuevo rol del Bilbao Athletic los jugadores presumiblemente a caballo es una asignatura pendiente que en algunos casos suele extenderse en el tiempo. Bien es cierto que la fama de Adu Ares y Luis Bilbao juega en su contra por ser las dos piezas más vigiladas del filial por parte de los equipos contrarios, en cuyos informes subrayan sus apellidos.

En el caso de Luis Bilbao tampoco ayuda que le hayan colocado de falso 9, tanto Bingen Arostegi en ocasiones, como el nuevo técnico, Álex Pallarés, en su debut ante Osasuna Promesas el pasado domingo. Una permuta que no favorece en absoluto al extremo de Berango, que destaca más con espacios para expresarse pegado a la banda izquierda. Pallarés renunció a un ariete específico, con Urain y Pascual en el banquillo de Tajonar, para «tener más movilidad para asociarse» entre los componentes de la línea ofensiva, explicada para justificar esta maniobra el entrenador catalán, que ya conociendo a la plantilla sobre la marcha. De hecho mantuvo su plan de saque supliendo a Luis Bilbao en la segunda parte ante el filial rojillo por Jon Cabo, un hombre de unas características similares.

El panorama del equipo no es el mejor, lo que desdibuja a sus mejores activos. El Bilbao Athletic se desploma en el último puesto de la clasificación con 12 puntos en 13 partidos en el Grupo 2, aunque con 25 partidos por delante para driblar esta dinámica. Mañana a las 12 horas, frente al Cornellá en Lezama, debe dar el primer paso hacia la salvación.

Adu Ares, que el curso pasado se salió ascendiendo desde el Basconia a media temporada con 6 goles en 18 partidos, esta campaña no ha conseguido ver puerta en los 13 envites dirimidos en Liga. No es porque no lo haya intentado. Por su parte, Luis Bilbao, en una carrera paralela a la de su compañero, aunque con dos años menos, sí ha marcado dos tantos en 13 partidos, también interviniendo en todos los disputados. El curso pasado, también catapultado por Patxi Salinas junto a Adu Ares y Generabarrena para remontar posiciones en el sótano de la tabla y lograr la salvación con cierta suficiencia, marcó 3 en 14 encuentros. Se confía que el relevo en el banquillo les active en la nueva misión de salvar los muebles para no perder la categoría. Del efecto diferencial de Ares y Bilbao depende, en gran medida, el destino de este rejuvenecido Bilbao Athletic.