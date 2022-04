Con Francisco llegó la mejoría

En 13 de los 14 partidos dirigidos por Francisco, el Elche se ha organizado con el sistema 1-4-4-2, con un bloque bajo. El conjunto verdiblanco presenta una de las líneas defensivas más retrasadas de la competición. Tiende a mostrarse como un equipo corto, que procura juntar mucho las dos líneas de la defensa y del centro del campo, negando los espacios interiores y dificultando la labor organizativa del equipo rival. Salvo en contadas excepciones, no se exponen en la presión adelantada. Recuperan la pelota lejos de la portería contraria, pero sus transiciones ofensivas son peligrosas. Los delanteros y los extremos son verticales en esas acciones.

Este planteamiento no le otorga excesivo protagonismo en los partidos. Sigue siendo una escuadra que declina apoderarse de la iniciativa en el juego y atesora un porcentaje discreto en la posesión. El cuadro alicantino no pretende elaborar demasiado el juego ofensivo ni marcar un gran ritmo en la circulación del balón. Buscan la progresión ofensiva a través de balones largos para los delanteros, especializados en aguantar el esférico de espaldas y descargar el juego para sus compañeros.

Desde la llegada del técnico almeriense, los ilicitanos han dado un salto cualitativo en el rendimiento en ambas áreas. En el ataque han mejorado notablemente el porcentaje de las ocasiones concretadas. Y en la defensa, aunque reciben muchos remates, han registrado una mejora sustancial en las ocasiones desbaratadas, sobre todo porque se ha incrementado el porcentaje de paradas del portero. El Elche tiene un gran desequilibrio en las jugadas a balón parado. Han marcado tres goles y han recibido 12.

Edgar Badía (13) destaca por los reflejos, la intuición y la rapidez con la que se desenvuelve en la portería. Es un portero sin una gran envergadura y no brilla en el juego aéreo. Tampoco es demasiado fiable en el juego con el pie. En el lateral derecho aparece Palacios (14), dotado de una gran fortaleza física. Cumplidor, tosco con el balón, sin grandes virtudes para incorporarse al ataque. Se cierra mucho en la defensa, juntándose con los centrales. Rocco (3) y Diego González (4) forman el eje central de la defensa. No son centrales muy rápidos. Están muy pendientes de la marca individual, circunstancia que origina que se produzcan ciertas distancias entre ellos en determinadas situaciones. Fuertes en el juego aéreo. El colombiano Mojica (22) es una de las bazas ofensivas del conjunto alicantino. Se incorpora desde la selección y ha tenido algunas molestias musculares. Participa mucho en el juego, alimentando a los delanteros. Posee potencia y descaro para el ataque, pero su ímpetu ofensivo le genera desconexiones con su línea defensiva. Si no superara sus problemas físicos sería Olaza (12) quien le reemplazara.

Mascarell (21) y Gumbau (2) forman un tándem eficaz en el doble pivote. Correctos con el balón, rigurosos con la táctica y equilibrados en la posición. Gumbau tiene, además, un excelente desplazamiento largo y un notable disparo desde media distancia. Pere Milla (10) juega como punta o como extremo a pie cambiado. Siete goles en 14 disparos a portería. Incisivo, rápido y trabajador. Fidel Chaves (16) juega en la banda izquierda. Ha marcado cinco goles y protagoniza acciones de gran impacto en el ataque. Buena técnica individual y capacidad de trabajo.

En el ataque, Ponce (18), talentoso, no acaba de cumplir las expectativas generadas con su fichaje. Dinámico, con buena técnica, poderoso y hábil en el regate. Boyé (9) es muy potente, busca los espacios y aguanta la pelota de espaldas a la portería. Batallador, genera incertidumbre en la defensa. Carrillo (7), un gran revulsivo para el juego aéreo.