Elizegi: «Es fundamental demostrar nuestra fortaleza social»

Aitor Elizegi mantiene la misma posición desde que ha llegado a Ibaigane a las nueve de la mañana. Tras un saludo «cordial» con Alberto Uribe-Echevarría se ha situado cerca del portón de entrada al palacio, lugar desde el que ha ido saludando a los socios que llegaban a votar. Solo se ha movido para votar pasadas las once y media y para atender a los medios de comunicación, como ha hecho con EL CORREO para explicar sus impresiones sobre la marcha de la jornada electoral.

- ¿Cómo está viviendo esta jornada?

- Estoy viendo un montón de socios con un chaval en la mano y es lo que había que intentar, ¿no? Quizá solo por eso merece la pena el esfuerzo que estamos realizando todos. Participar, ser Athletic, demostrar que está sana la idea, que nos gusta opinar, y dibujar entre todos el futuro de este club. Independientemente de nuestra fortaleza deportiva, nuestra fortaleza social es imprescindible y es fundamental demostrarla. Es lo que nos puede dar fuerza además en el futuro.

- Las encuestas dan una participación menor que hace siete años y medio, aunque Ibaigane muestra un buen aspecto. ¿Cómo valora la participación del socio?

- Estaba claro que era una fecha muy complicada, porque insisto, hay muchas familias que están disfrutando de sus vacaciones, pero también hemos demostrado en un día difícil que el socio ha respondido a la llamada. Además, sabíamos que iba a ser así, ya lo hemos dicho en campaña que hay una salud social, que hay mucho respeto. De ahí ese mensaje que hemos mantenido de no dejar de votar nunca, de no dejar de participar en este club.

- Ha recalcado el mensaje de que el Athletic no puede en un sentido diferente al de la sociedad que le rodea.

- Es un diagnóstico que no podemos volver a compartir, lo que ocurre en la sociedad debe reflejar el Athletic, el club debe hablar el mismo idioma de la sociedad que le rodea. No puede ser, y si ocurre habrá que corregirlo de inmediato.

- Ha estado desde el inicio saludando a los que llegaban a votar al palacio. ¿Qué le ha transmitido el socio?

- El socio lo mismo que en toda la campaña. Cariño, fotos, algún gesto, hay que construir una grada de animación, hay que trabajar en Lezama... Es la peocupación de muchos de los socios del club, es el lenguaje que han mantenido hasta ahora y algunos también me han hablado del primer equipo. Pero insisto, Lezama, primer equipo y la grada.

- ¿Se ha saludado con Alberto Uribe-Echevarría?

- Hemos hecho un cruce de saludos cordial, serio, entre candidatos y gente de Athletic.

- Insiste en el mensaje de que su plancha vende ilusión.

- No lo he escuchado y espero escucharle en otro papel, el de un socio más que será escuchado. Hoy no tocaba y no pienso hablar mal de nadie, es el día de hablar de mi equipo, de gente que han demostrado estar muy preparados, es una gozada de grupo y me siento muy orgulloso, más allá del resultado.

-¿Qué significa para Aitor Elizegi vivir este día?

- Para Aitor socio inolvidable para siempre, porque es un chute de athleticzalismo, la mejor forma de vivir el Athletic. Para la persona es un desgaste físico importante, es un poco duro. Creo que se puede abreviar, se puede hacer más cómodo el proceso, no creo que sea necesario que las candidaturas se enfrenten a esto.