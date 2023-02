Ernesto Valverde bajó con rostro serio del autocar que llevó al Athletic a San Mamés. Tenía motivos para ello: dos puntos en cinco partidos y la amenaza de la crisis sobre su vestuario. El triunfo le permite hacer borrón y cuenta nueva. «Llevábamos dos puntos de quince y ahora sumamos tres de tres», se felicitó. «Era un partido vital para romper la racha en Liga. Cuando estás en una dinámica de malos resultados, lo importante es acabar con ella cuanto antes. Era fundamental ganar al Cádiz. Es un triunfo que significa mucho», destacó.

El entrenador rojiblanco deslizó su intención de que el club recurra la primera de las dos tarjetas que vio Berchiche. Tras aclarar que aún no había visto las imágenes en televisión, indicó hablar de referencias. «Me dicen que la primera no es falta y que la segunda es una minifalta. Si alguna de las dos no es falta, se puede recurrir. Desde luego, su hay alguna que no es falta, recurriremos», concluyó.

Se trata del segundo recurso que se dispone a presentar el Athletic por una expulsión. El anterior con Yeray no le sirvió de nada. En todo caso, aunque le retiren la primera amarilla será baja el sábado en Valencia por acumulación de tarjetas porque llegó al partido con cuatro. Quedaría en ese caso limpio, mientras que si la queja rojiblanca no prospera no jugará en Mestalla y continuará con las cuatro amarillas a cuestas.

Respecto a esa jugada, Oihan Sancet relató que al árbitro tuvo dudas a quien amonestar. «No sabía si eran De Marcos o Berchiche el de la falta. Lo ha consultado con el VAR» y por ello mostró la segunda amarilla al lateral izquierdo.

Sancet y su celebración

Sancet fue el protagonista de la noche. Es el primer jugador en anotar un hat-trick en San Mamés desde Aduriz en 2016 y el segundo suyo, el anterior lo firmó en Pamplona trece meses atrás. «Al principio no me lo creía. Tengo la sensación de que podía haber metido alguno más en unos pases que me han dado De Marcos y Muniain».

El atacante explicó por qué mostró cuatro cuernos en la celebración del primer gol. «Significan un ciervo y va dedicado a todos mis amigos que nos identificamos con ello». El resolutivo Sancet del área dejó paso a un jugador a la defensiva cuando se le cuestionó por su futuro. Acaba contrato en 17 meses y no se detecta una renovación cercana. «¿Mi futuro? Es algo que no me preocupa. Estoy centrado en trabajar», esquivó el goleador rojiblanco.

Sergio González, entrenador del Cádiz, estaba abatido. «Cuando mejor estábamos nos han metido el 2-1. Nos han hecho daño en un error nuestro cuando ellos estaban más pendientes de defender», lamentó el técnico.