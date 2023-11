«Tenía muchas ganas de que llegara este día». Aitor Torres, capitán del modesto Rubí, hablaba por los ojos después de la eliminatoria contra su Athletic. El catalán es seguidor confeso de los rojiblancos, tal y como explicó en un reportaje publicado en este periódico, y medirse a los bilbaínos colmó todas sus expectativas. «Para mí, ha sido un sueño cumplido», ha declarado el fútbolista a los medios oficiales del club de Ibaigane. «Después de tantos años, el fútbol me ha sonreído y qué mejor sonrisa que jugar contra un equipo al que siento como aficionado». Los vallesanos hicieron sufrir a los hombres de Ernesto Valverde, que tuvieron que sudar el pase a la siguiente ronda (1-2). «Estoy orgulloso del partido que hemos hecho. Hemos luchado hasta el final», se congratula.

Torres ya explicó a este periódico que se dedicaba a repartir carbón y leña y que el 'culpable' de su corazón rojiblanco es su «abuelo. He nacido en Sabadell, pero me viene de familia. Fue mi abuelo quien nos inclusó la pasión por un equipo que juega con la gente de la tierra», rememora el capitán del Rubí. «Se lo inculcó a mi tío, mi tío a mí y ahora yo lo hago con el más pequeño de la familia, con mi primo». Todos sus seres queridos le pudieron ver medirse a su Athletic y lo disfrutaron tanto como él. «Esto no se olvida nunca», asegura.

Con el Rubí ya eliminado, Torres solo tendrá ojos para su Athletic en sus futuros compromisos coperos. «Ahora les animaré para que lleguen lo más lejos posible. Aquí tendrán a un león más», promete su fidelidad eterna Torres. Nunca olvidará el 1 de noviembre de 2023, el día en el que el fútbol le regaló la oportunidad de compartir un campo de fútbol con jugadores que admira y apoya a cientos de kilómetros de distancia.