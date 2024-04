La gabarra desembarca en Pozas a todo color: «Este tipo de encargos te emocionan»

Quienes estos días pasen por delante del número 64 de Pozas, junto a San Mamés, se encontrarán de frente con la gabarra. Este dibujo, hecho con spray, es obra de Xabi Zubiaga, un artista que se encarga de darle color, y un toque todavía más athleticzale, a esta zona de la urbe bilbaína.

El joven de 28 años comenzó pintando a gran escala en su pueblo, Sopelana, en las instalaciones del campo de fútbol de Ugeraga. «Estuve todo el verano y me salió mejor de lo que esperábamos». Esto sucedió hace dos años y el boca a boca entre diferentes amigos y conocidos le llevó a dibujar en las persianas de los bares de Pozas.

Otros de los diseños en diferentes bares de la zona.

En concreto, es el autor de las ilustraciones que visten el bar Campeón, Mamá Inés, La Bodega y el Amorebieta. «Algunos me piden algo concreto, y otros me dan vía libre», cuenta este artista autodidacta. «Lo que intento es que, al estar tantos bares juntos, no se repitan los diseños», añade.

«Todo depende de la lluvia»

En este caso, se trata de un encargo muy especial por parte de un particular y ha comenzado a pintar este mismo lunes. «Me ha pedido el estadio al fondo y la gabarra». Así, espera terlo todo listo el mismo día en el que la embarcación surcará la ría, este jueves. «Pero todo depende de la lluvia», añade.

Aunque la mayoría de sus obras, y especialmente en esta zona, están relacionados con el Athletic, reconoce que no es «muy futbolero», pero «lógicamente después de lo que ha sucedido en la final de Copa, este tipo de encargos te emocionan». Por otro lado, cuenta que le ayudan a ganar más visibilidad y «son cosas que me motiva pintar».

En este momento tiene dos trabajos y cuando no dibuja, está en el Kafe Antzokia. «Compagino los dos curros, porque de esto en ocasiones tengo parones, aunque lo que me gusta de verdad es pintar», dice señalando la gabarra, todavía en proceso, con el bote de spray y las manos llenas de pintura.