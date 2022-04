El gafe persigue a los laterales izquierdos del Bilbao Athletic

La quinta amarilla de Antxon Jaso en el minuto 39 del último partido del Bilbao Athletic ante el Real Unión en el Stadium Gal mete en un apuro a Patxi Salinas para el envite del sábado ante la SD Logroñés. Jaso, central zurdo, sancionado para este cita, estaba parcheando la demarcación de lateral izquierdo en los dos últimos partidos después de que Kortazar, el 3 titular, se fracturara tres vértebras frente al Tudelano en las instalaciones de Lezama. El ondarrutarra se encuentra convaleciente hasta que suelden y vuelva a vestirse de corto en unas cuatro semanas. Requería reposo y necesitará cautela para acortar los plazos.

Una de las misiones del técnico de San Adrián versará esta semana en decidir quién ocupará esa demarcación de 3 ante la SDL. Una cita vital ante un rival más que directo que sólo tiene tres puntos más que los rojiblancos (41 por 38). Sin Kortazar ni Jaso, lo más probable es que Oier López, aunque sin ningún rodaje tras cinco meses lesionado, que reapareció sentándose en el banquillo del Stadium Gal el pasado sábado, pueda regresar al once. No juega desde el 21 de noviembre ante el Talavera, en la jornada 13. Sin embargo, Salinas maneja otras vías con más kilometraje. El extremo zurdo Mikel Goti, que ya actuó de improvisado lateral izquierdo en el tramo final ante el Deportivo, es una de ellas. Kepa Uriarte, aunque centrocampista, se suele entrenar de lateral izquierdo y ha disputado algunos minutos escorado a ese perfil en un par de partidos, aunque últimamente ha dejado de entrar en los planes del míster. El lateral izquierdo habitual del Basconia, Raúl Chasco, puede subir. Curiosamente, se lesionó en su debut ante el Zamora CF y después le mermaron unas alergías. Parece, por tanto, que un gafe se ha instalado en los carrileros zurdos del filial. Una maldición que se ha cebado esta temporada de manera virulenta en esta demarcación y que se prolonga en este momento de la verdad, a falta de seis finales, cuando se necesita sellar la permanencia. DUX (37 puntos) y Talavera (35) están justo por detrás pisando los talones de los cachorros, con 37. También puede echar un cable el polivalente Hugo Rincón, lateral derecho del Basconia, que ya ha debutado en Primera RFEF.

En talleres se mantienen, además de Kortazar, el delantero Andoni Tascón, operado de ligamento cruzado, aunque no contaba en las oraciones de Salinas, y Beñat Gerenabarrena, con una pubalgia que no le permite rendir a pleno pulmón. El centrocampista se ha perdido los dos últimos partidos ante el Deportivo, en el que permaneció en el banquillo, y sin llegar a entrar en la lista ante el Real Unión. Una sensible baja que espera recuperar cuanto antes el entrenador por tratarse del motor de su esquema.