«No poder fichar por el Zaragoza me hizo más fuerte»

Gaizka Campos (16-5-97), se fue muy joven de Bizkaia para enrolarse en el Numancia B tras actuar en diez partidos en el primer equipo del Barakaldo recién salido de juveniles. Se ejercitó en las inferiores del Athletic en jornadas de tecnificación, aunque sin llegar a fichar. Pasó por el Valladolid B tras jugar dos partidos de Liga y uno de Copa en el Numancia de Segunda, y después se alistó en el Celta B. Este verano protagonizó un episodio inesperado con el Zaragoza. Fichado por el club aragonés, apenas duró unas horas en sus oficinas al publicitarse un tuit de cuando tenía sólo 16 años que se metía con el club aragonés por un envite ante el Athletic. Lo tiene «olvidado», reconoce. Mañana se mide al Bilbao Athletic con el Intercity, su nuevo equipo al que llegó en el límite del mercado de agosto: «Lo he mamado desde pequeño y seguro que será un partido bonito», remarca el guardameta de 1'90 en una entrevista con EL CORREO desde Los Arenales del Sol (Elche Playa), donde vive para entrenar diariamente en Santa Pola. «Aquí hay calidad de vida», reconoce.

- ¿Qué tal le va en el Intercity?

- La verdad es que he encajado muy bien tanto por parte del club como del vestuario. Fue muy fácil la adaptación. Hay un gran vestuario y un club con un proyecto, unas aspiraciones enormes, y así es más sencillo porque ilusiona a cualquier jugador. Tenemos una gran plantilla, con jugadores experimentados en la categoría. El objetivo es poder estar arriba y poder meter al club en el fútbol profesional.

- ¿Cómo asimiló el fichaje frustrado con el Zaragoza por un tuit siendo un preadolescente?

- Está olvidado. Fueron momentos difíciles, obviamente, pero gracias a mi gente, a mi familia y a todo el entorno que tengo, lo pude asimilar. Lo pude llevar de la mejor manera posible. Ahora mismo sólo estoy pensando en lo que me viene, en seguir creciendo y llevar al Intercity al fútbol profesional.

- ¿No resulta un tanto injusto es que por un comentario en redes se frustrara en pocas horas un fichaje en Zaragoza?

- Fue una situación difícil. Son palabras de un niño escritas hace mucho tiempo que, obviamente, con la madurez y principios que tengo ahora, ni lo piensas. Mi idea era crecer allí defendiendo una camiseta de un club con tanta historia, pero no pudo ser. Ahora a seguir, que el camino es muy largo.

- Maduró a marchas agigantadas...

- Aquello me hizo mucho más fuerte. Me hizo madurar mucho en poco tiempo, me hizo crecer, me hizo ver las cosas diferentes en muchos aspectos. Me lo tomo como un aprendizaje.

- Llega al Intercity y se topa con el veterano Manu Herrera (41 años), que es el titular por ahora en este arranque de Liga en la Primera Federación.

- Es un portero con mucha experiencia, con muchos partidos, que todo el mundo conoce. Sabía que lleva una carrera contrastada en el club con dos ascensos y que de primeras no iba a ser fácil. Tengo que crecer día a día, aprender cada entrenamiento y seguro que la oportunidad.

- Entrenar con porteros de élite como Masip y Lunin en Valladolid, y en Vigo con Dituro o Rubén Blanco robustece...

- Así es. El año pasado en el Celta entrené con Matías Dituro que al principio era un desconocido en España. Desde la pretemporada ya le vi condiciones de otro nivel y se contrastó en la Liga con mucho mérito. Es el que más me ha sorprendido.

- Fue convocado cuatro veces en Primera División con el Celta la temporada pasada, aunque no debutara.

- Sí, estuve convocado cuatro partidos con el primer equipo por la lesión de Rubén Blanco. Vivir la experiencia en Primera es algo único.

- Mañana vuelve a Lezama. ¿Será especial?

- Sí, jugar en casa con tu gente en la grada es especial ante un equipo al que le tengo mucho cariño. Lo he mamado desde pequeño y seguro que será un partido bonito. Vendrán los amigos y mis padres.

- Nunca llegó a fichar por el Athletic pese a aquellos entrenamientos de tecnificación en Juveniles...

- Sí, estuve en Lezama en las jornadas de tecnificación con cedidos que jugaban fuera de Lezama, como era Jon Morcillo, que se acabó quedando allí. Jugamos amistosos contra el Bilbao Athletic, pero nunca llegó a cuajar. No pudo ser, pero estuve muy a gusto. Y antes, en Infantiles, con porteros como Unai Etxebarria e Iñaki Beldarrain.

- ¿En qué portero se fijó en Lezama?

- El Athletic siempre ha sido cantera de grandes porteros en la que se trabaja bien y el resultado se ve. Muchos porteros de Primera han salido de Lezama. Kepa Arrizabalaga tiene unas cualidades terribles, Unai Simón está haciendo las cosas muy bien, se mueve bien, controla el juego, tiene buenas condiciones.

- ¿Y de este Bilbao Athletic tan joven?

- Se me escapa un poco de edad. Ya el año pasado jugando con el Celta B ya venía mucha gente joven que desconocía y este año más aún.

- Que sean compañeros suyos en el Intercity los vizcaínos Ion Etxaniz y Eneko Undabarrena allanan la aclimatación.

- Sí, por supuesto, cuando vine aquí ya sabía que estaban ellos y que haya jugadores vascos la adaptación se te hace más sencilla. Además, hay un grupo humano increíble.

- ¿Qué espera de este curso Gaizka Campos en su senda hacia la élite?

- Espero que sea un año bonito, aspirar a lo más alto al Intercity rumbo al fútbol profesional. En lo personal seguir mejorando y con el sueño y la aspiración de tener la oportunidad de poder retornar pronto al fútbol profesional.