Gaizka Garitano: «Podemos competir contra equipos buenos europeos» Garitano, durante un momento del choque en Londres. / Manu Cecilio El entrenador rojiblanco se ha felicitado por la imagen ofrecida ante el West Ham EL CORREO Sábado, 3 agosto 2019, 21:29

Gaizka Garitano se congratuló de la imagen ofrecida por Athletic este sábado ante el West Ham en Londres, al que se impuso a penaltis tras empatar a dos goles al final del tiempo reglamentario, ya que se ha visto que el Athletic pueden «competir contra equipos buenos europeos». «Creo que ha sido un buen test, Son partidos buenos para calibrar un poco y hemos podido ver que podemos competir contra equipos buenos europeos», dijo, en declaraciones en el London Stadium distribuidas por el club vasco.

En ese sentido, se mostró satisfecho de que su equipo «compite siempre» sea cual sea el rival. «El equipo compite siempre. Ahora está en la línea del año pasado. Ya hemos jugado contra equipos de todo tipo y no hemos perdido todavía. Eso quiere decir que el equipo ya tiene una base competitiva fuerte del año pasado y una organización buena y sobre eso estamos creciendo«, destacó.

También se felicitó de que estén «apareciendo chavales jóvenes» a los que está «dando muchos minutos en pretemporada» y poder acumular trabajo sin que haya habido apenas lesionados. «Estamos cumpliendo mucho trabajo con pocas lesiones. Al final, en la pretemporada los resultados son lo de menos, más es el trabajo», subrayó.

Aunque se mostró preocupado por el dolor en un «hombro» que le obligó a Yeray Álvarez a ser sustituido casi al final del encuentro. «Vamos a ver si a Yeray no le ha pasado nada, si no es nada grave y puede estar enseguida bien. Siempre digo que si no se lesiona nadie es bueno», señaló.

Rigor y precauciones

Por otro lado, Garitano achacó los muchos goles que está tanto marcando como recibiendo el Athletic en esta pretemporada a que están «jugando un poco más alegres, sacando la pelota y tomando muchos más riesgos» que el curso anterior. «Las dos cosas no se puede. Cuando haces más goles, recibes más también. Y también es verdad que en pretemporada los equipos tienen menos rigor. He visto otros partidos que terminan 5-3, 4-3 y resultados así. El rigor y las precauciones de la liga nunca lo tienes en pretemporada«, apuntó.

Para el técnico de Derio «en los amistosos juegas un poco más atrevido». «No solo nosotros, sino todos los equipos y eso hace que los marcadores en pretemporada siempre tienen más goles», consideró. Ya analizando el choque de este sábado, dijo que «el primer tiempo ha tenido más ritmo, el segundo menos». «Hemos empezado muy bien y luego nos hemos confiado. Hemos querido jugar la pelota hacia atrás con algunas pérdidas peligrosas que nos ha costado dos goles en un minuto. Luego nos hemos recompuesto otra vez», resumió.