Gaizka Larrazabal (Bilbao, en diciembre cumple 27 años) ha firmado una gran campaña en el Casa Pía, un modesto equipo de Lisboa en el que parece haber encontrado su sitio. El joven que se fue del Athletic como extremo es hoy un lateral de interesantes prestaciones. Su presencia en la Liga portuguesa le ha permitido conocer muy de cerca a Álvaro Djaló, el jugador por el que el Athletic ha pagado 15 millones más cinco en variables al Sporting de Braga. «Triunfará en el Athletic, tiene gol», pronostica.

– ¿Que tal le va por Portugal?

– Contento con la ciudad, con el equipo, por como han ido las cosas. A pesar de que ha sido un año difícil y hemos sufrido, hemos logrado objetivos que tenía el club y podemos estar satisfechos con la temporada que hemos hecho.

– Ha jugado 35 partidos, con el 82% de minutos, ha marcado dos goles y ha dado una asistencia. ¿No tendrá queja?

– El objetivo era ese. Les he ido transmitiendo confianza y compromiso a los diferentes entrenadores. Me ha ganado la confianza de ellos. Luego el calor del club y las facilidades para integrarme me han ayudado en mi juego. Muy contento de como me han ido las cosas

– ¿Cómo ha sido la reconversión de extremo a lateral derecho?

– Al principio fue un poco difícil de asimilar que mi responsabilidad iba a ser más defensiva que ofensiva y que debía entrenarlo y mejorarlo. Al final me he dado cuenta de que una buena acción defensiva tiene la misma importancia que una ofensiva, y me genera una satisfacción que me encanta. Le he encontrado el atractivo al defender. Me está gustando mucho.

– ¿Se ha marcado como reto volver un día al Athletic?

– También tengo esa espinita clava de haber disfrutado más en el Athletic. Uno nunca cierra puerta y menos al equipo de tu vida. Siempre va a estar en mi corazón. Sería una alegría inmensa volver, pero tengo que pensar en mí y en mi futuro.

– ¿Se precipitó al irse del Athletic?

– Fue el cúmulo de todo lo que pasó. Fue un año diferente. Vino el covid, empecé a entrenar más tarde con el club. Empecé a sentir necesidad de jugar, propio de una inmadurez de un jugador joven que cree que tiene que jugarlo todo o más de lo que está jugando. He sido jugador siempre ambicioso y creía que me merecía más. Al final decidí buscar esos minutos en otro equipo. No me garantizaban que fuera a tenerlos en el Athletic. Tomé la decisión de marcharme. Son decisiones que pueden ser mejores o peores, pero no hay que mirar atrás. Lo hice convencido. Estoy donde estoy porque tomé esa decisión y tampoco me arrepiento. Es algo que me ha hecho ser mejor jugador y mejor persona. Y eso es lo importante.

– Se ha enfrentado a Djaló, ¿cómo es?

– Es un gran jugador. En el Braga ha tenido mucho protagonismo, es un jugador importante. Le van a echar de menos. Bienvenido sea. Es un refuerzo interesante. Es un jugador que puede aportar mucho, sobre todo ofensivamente, que es lo que quieren de él. Es un jugador que tiene gol, que participa mucho en las acciones ofensivas. Es un jugador muy versátil

– ¿Triunfará en el Athletic?

– Creo que sí triunfará. Es un jugador importante en Portugal. Viene con unos galones del Sporting de Braga. Llega con una confianza y una base. Es un club fácil para adaptarse y jugar. Tendrá una acogida muy buena.

– ¿Qué es lo que más le gusta de él?

– Es un extremo muy anárquico, de uno para uno, siempre está en boca de gol, se asocia muy bien, algo que se hace en el Athletic con Valverde. Su juego va a adaptarse a la perfección. En el fútbol se pagan los goles y las asistencias y siempre está ahí. Le viene muy bien el Athletic.

– El club se plantea utilizarlo incluso de nueve. ¿Le ha visto jugar ahí?

– No, pero podría jugar de falso nueve. Es rápido al espacio, se asocia bien. No es delantero de referencia, pero entre líneas se mueve bien.

– ¿A quien se parece más a Iñaki o Nico Williams?

– Tiene más parecido a Nico porque no es tan potente al espacio. Es más de uno contra uno, habilidoso para entrar por dentro y recibir entre líneas. Es un jugador rápido y que encaja a la perfección en el juego del Athletic.

– ¿Ha podido hablar con él?

– Cuando nos enfrentamos en Copa se hablaba de su posible fichaje. Le dije 'vas a Bilbao'. Es timidillo, no quiso soltar mucho. El otro día le vi en la Copa, le di la enhorabuena y le dije que aquí va a disfrutar mucho y estar muy bien. Excompañeros suyos dicen que es muy majo. Me dijo que estaba muy contento, que en el partido de la Euskal Selekzioa notó el calor de San Mamés y que está deseando venir.

– ¿Como vivió la final de Copa?

– La vi en casa es Lisboa. Con una tensión que tengo para recordar. Mi novia me dice que no me ha visto más nervioso nunca. Vi el partido de pie todo el rato. No me podía sentar, fui nosecuantas veces al baño... Al final esa tensión se convirtió en felicidad. Abracé a mi novia Bea y di nosecuantos besos al perro.