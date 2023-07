«Es lo que nos hemos ganado en el campo», se felicita el presidente de Osasuna

Fue ayer un día feliz para Luis Sabalza, presidente de Osasuna. El día anterior se sometió a una pequeña intervención y el resultado fue satisfactoria.Y horas después se encontró con la noticia de que el equipo de Jagoba Arrasate competirá a partir del 24 de agosto en la Conference League después de que el TASy la UEFA aceptaran su partipación: «Es lo que nos hemos ganado en el campo», aplaudió el presidente de los navarros en una rueda de prensa convocada de urgencia.

Confesó Sabalza que siempre había tenido buenas vibraciones en esta carrera contrarreloj por lograr que la UEFA cambiara su opinión y permitiera competir a Osasuna en el tercer torneo continental. «Todo el osasunismo estaba pendiente, me paraba por la calle. Y yo era más optimista que muchos de los que me saludaban. La satisfacción que ahora tengo no se puede describir», confesó el dirigente escoltado por Fran Canal, director general de la institución, y el hombre clave en esta lucha que nació el 7 de junio.

También el gallego se mostró exultante, llegó a decir que era el «mejor momento» de su vida y que cuando fallezca se acordará de este 25 de julio para siempre.

YBraulio Vázquez, director deportivo, siguió la misma senda que sus compañeros de entidad. «Es una gran ilusión, jugaremos lo que nos hemos ganado. Ahora habrá que sentarse ya que sí que nos cambia los planes, pero no mucho, ya sabéis que no somos de fichar mucho», afirmó en un acto en Pamplona. De hecho, la sanción inicial provocó que dos jugadores que estaban pactados dieran marcha atrás y no firmaran por los navarros.«Esos ya no vienen», dijo.