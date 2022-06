Las vacaciones de Iñigo Vicente (Derio, en enero cumplió 24 años) están muy lejos de ser las idílicas de las estrellas del fútbol. Sale de entrenar y de tratarse de pubis de las instalaciones de Lezama y se sienta en la sidrería de enfrente para la entrevista. «Me iré una semana con los amigos, pero vendré mucho a Lezama», anuncia. Ha finalizado su segunda cesión en el Mirandés y regresa dispuesto a todo.

Sus números en el equipo burgalés le avalan: 38 partidos, seis goles, cinco asistencias, delantero de Segunda A con más pases completados en su campo y en el último tercio del rival y con más balones largos precisos servidos. Vicente es un talento que ha asombrado en Lezama, pero por el que nadie ha apostado en el primer equipo rojiblanco. Lamenta vivir con el «sambenito colgado» de tener problemas para defender, pero las cifras acuden en su ayuda. Fue el tercer delantero de Segunda en la clasificación de intercepciones (18) y es el 19 en porcentaje de duelos individuales ganados (47%). Vuelve dispuesto a que sea su hora: «Me he ganado el derecho a tener una oportunidad en el Athletic», advierte.

- ¿Qué es para usted el fútbol?

- Un deporte en el que se trata de disfrutar y de hacer disfrutar a la gente. No vale la pena jugar ni ver un partido para amargarse. Yo intento hacer todo lo posible en el campo por divertirme.

- ¿Qué balance hace de su segunda campaña en el Mirandés?

- Positivo. Venía de una temporada muy difícil con el Athletic, en la que sólo jugué 49 minutos. Ir a una categoría tan difícil como Segunda A no es fácil. Me he encontrado muy cómodo y muy a gusto jugando. El balance tanto colectivo como personal es muy satisfactorio.

- Su juego repuntó en el tramo final con la llegada de Joseba Etxeberria. ¿Por qué?

- Mejoramos con él tanto el equipo como yo. Joseba vino con las ideas muy claras, nos adaptamos muy rápido a los que nos pidió y tanto el equipo como yo hicimos un tramo final muy bueno. De hecho, hubo un momento en el que él mismo nos decía que no miráramos abajo, sino al play-off.

- ¿Se ha ganado el derecho a volver al Athletic?

- Me he ganado el derecho a tener una oportunidad en el Athletic, a jugar, a que la gente me vea, me valore y demostrar que tengo nivel para jugar en el Athletic en Primera. Pero sin una oportunidad es imposible.

- Es algo que tiene metido dentro. Pese a ser el máximo goleador histórico del equipo juvenil y sus números en el Bilbao Athletic (20 goles y 30 asistencias en 68 partidos) sólo ha jugado 49 minutos con el primer equipo.

- Durante años he visto que compañeros, por los que me alegro, han tenido la oportunidad y yo no. Me he ganado ya por fin esa oportunidad.

- ¿Cree que le ha costado más que a otros ganarse esa oportunidad?

- No es que lo crea, es que es la realidad. Se ha visto que me han puesto las cosas más difíciles que a otros, que siempre he tenido que dar algo más para ganarme la oportunidad.

- ¿Y por qué cree que ha sucedido eso?

- No es cosa mía. Juego a fútbol, lo doy todo y los que toman esas decisiones son otros.

- Formó una excepcional pareja con Villalibre en el Bilbao Athletic en 2018-19. Él firmó 23 goles y 5 asistencias y usted 10 goles y 17 asistencias. Sin embargo, en el primer equipo sólo han coincidido en 18 minutos. ¿Cómo lo explica?

- Hemos sido jugadores de la cantera a los que nos se nos han dado oportunidades. Si vuelvo a jugar con Villalibre me entendería de mil maravillas con él. Estoy convencido de que si me dan cinco partidos, voy a demostrar que podré ser una pieza importante en el equipo.

- ¿El paso por Segunda A le ha ayudado a mejorar su trabajo defensivo?

- Es algo que llevo mejorando varios años y jugar en una categoría tan difícil tanto mental como físicamente como esa, ayuda. Esa es una etiqueta que se me ha colgado y que durante mi carrera la voy a tener siempre. Es muy difícil de quitarla. En Segunda si no trabajas no juegas.

- Con 74 partidos, 11 goles y 13 asistencias con el Mirandés, ¿da por finalizada su etapa en Segunda?

- Nunca hay que cerrarse puertas, pero estoy centrado en el Athletic, en hacer la pretemporada y en quedarme. Porque lo que quiero es quedarme aquí toda la vida y triunfar en el Athletic.

La marcha de Marcelino

- Con Marcelino sólo jugó en el último partido. ¿Su salida es una buena noticia para usted?

- No tengo nada contra Marcelino. Es un gran entrenador y tiene un gran equipo técnico. Cuando llegó me dio la opción de salir cedido. Le dije que no, que quería quedarme a pelear por un puesto porque creo que tengo nivel suficiente, pero no me dio la oportunidad y así es muy difícil. Pero insisto, no tengo nada contra él. Es un gran entrenador y aquí hizo las cosas bien.

- ¿Dónde se siente más a gusto como extremo izquierdo o mediopunta?

- Doy mi máximo nivel en la media punta, aunque es verdad que me adapto a la banda izquierda y que desde ahí me meto para dentro.

- Le queda un año de contrato. ¿Ha comenzado a negociar con el club?

- No. Vengo de disfrutar mucho con el fútbol este año. Si me llama la nueva directiva, me sentaré y seguramente llegaríamos a un acuerdo.