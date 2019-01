«Hay que ganar desde ya para coger confianza», asegura Susaeta El jugador dice que el Athletic no está «para vértigos» y, de cara al choque con el Celta, recalca que el equipo debe sumar de tres para «cambiar la dinámica» JAVIER MUÑOZ Sábado, 5 enero 2019, 13:11

«Cambiar la dinámica», es la expresión que ha utilizado este mediodía Markel Susaeta, tras el entrenamiento del Athletic en Lezama, para resumir los objetivos del equipo en el año que empieza. «El calendario no está para que nos entren vértigos», reconoció el jugador, quien recalcó que hay que sumar de tres en los próximos partidos para «coger confianza» de cara a la fase determinante de la Liga que ahora empieza. Sobre la forma de jugar del Athletic recordó que con Garitano en el banquillo, el equipo «es más ordenado», a diferencia de la época de Berizzo, en que los rivales achuchaban en los últimos minutos.

Señaló Susaeta que la tarea que aguarda a los leones no es sencilla, situados abajo en la tabla y sin exhibir la regularidad que ellos desearían. Pero ahora están centrados en «amoldarse» a las instrucciones del nuevo míster, que esencialmente consisten en que «no nos hagan ocasiones» y mantener «una buena presión» que acabe dando resultados en ataque.

Sobre el Celta, rival del Athletic el lunes, explicó que sale «con el balón jugado». No quiso entrar Susaeta en que su artillero más importante, Aspas, no saltará al césped de Balaídos al estar lesionado, y reiteró que los de Garitano tienen que concentrarse en la presión al rival. «El grupo está con mucha ilusión», aseguró el de Eibar, quien hizo votos para «ganar desde ya» porque «duele estar ahí abajo». No obstante, el parón navideño ha servido a los jugadores del Athletic para descargar la mente.

Del nuevo presidente, Markel Susaeta comentó que es «cercano» con la plantilla y le deseó «toda la suerte del mundo», porque también «es la nuestra». Respecto a su posible renovación, el jugador comentó que hasta ahora el club no se ha puesto en contacto con él. Aseguró saber lo que quiere y se remitió a que haya alguna novedad para hablar del asunto.