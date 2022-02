Mallorca-Athletic, mañana a las 21 horas «Ganar al Mallorca nos colocaría en una situación óptima en la tabla» Marcelino exige al equipo profundizar en su evolución: «Si creyese que no podemos mejorar estaría cavando la tumba del Athletic»

El Athletic está obligado a cambiar de chip, aparcar los impulsos coperos y poner los cinco sentidos en la Liga. Después del intensísimo choque del jueves ante el Valencia, que aún flota en el ambiente, los rojiblancos ultiman su preparación de cara al encuentro de este lunes en Mallorca. Marcelino García Toral pretende sacar chispas de una plantilla castigada por el cansancio y las bajas, hasta seis si finalmente Yeray no se recupera y obliga al técnico asturiano a recomponer la línea central con Nuñez y Vivian. De Marcos y Capa tienen covid, Iñigo Martínez está sancionado y Unai Vencedor -que ya empieza a entrar en la dinámica colectiva- y Nico Williams siguen recuperándose de sus respectivas lesiones. Nada de esto desanima al preparador de Careñes, quien va a por todas en las islas. «Ganar al Mallorca nos colocaría en una situación óptima en la clasificación», ha advertido este domingo en Lezama. Efectivamente, los contornos de Europa se verían reforzados y más próximos, un objetivo ineludible tras cuatro temporadas fuera del escenario continental.

Los hombres de Marcelino vienen de una batalla y se encontrarán con un Mallorca inmerso en la lucha por la supervivencia, pero bastante solvente en su estadio. «Tienen buenos números en su campo. Solo han perdido dos partidos, contra el Barcelona y Osasuna, y han sacado 15 de sus 23 puntos como locales. Sevilla, Betis y Villarreal no han podido ganarles allí. Son difíciles de batir», ha avanzado el preparador de los bilbaínos, quienes están diseñando su asalto a los puestos europeos. «Vamos con toda la ilusión. Queremos aparcar la Copa hasta el choque de vuelta y centrarnos en la Liga. Lo más importante es lo más inmediato. Venimos de una muy buena racha liguera. Es un duelo fundamental y nos lo debemos tomar así desde el minuto uno», ha exigido el asturiano.

Elevar la exigencia

El Athletic ofrece un buen nivel competitivo, nadie le gana fácil y fuera de San Mamés acredita un comportamiento importante, con una sola derrota en lo que va de Liga. Fue en el Bernabéu, donde encima mereció ganar y golear. Pero Marcelino no se conforma, ve más margen para avanzar y así lo ha trasladado a escasas horas del encuentro frente al Mallorca. «Si creyese que no podemos mejorar estaría cavando la tumba del Athletic; si lo creen los futbolistas empezaría nuestro declive en el rendimiento. Entonces, impensable», ha recalcado su apuesta continua por la evolución. Una evolución en la que la fortaleza mental juega un papel determinante. «La mentalidad te lleva al esfuerzo, a querer ganar todos los partidos, a ser mejor cada día. La mentalidad ganadora es lo que hace que mejores».

Marcelino ha recordado las buenas respuestas ligueras del Athletic después de los compromisos coperos ante Barça y Real Madrid. Los rojiblancos fueron capaces de imponerse al Rayo en Vallecas y al Espanyol en San Mamés, línea en la que desean continuar en las islas. «Supimos centrarnos en cada momento en lo importante. En Mallorca podremos ganar, empatar o perder. Quiero ganar, empatar no me consuela y perder me entristecería. La mentalidad debe ser hacer lo máximo posible para sacar la victoria. Estamos bien. Tenemos que seguir así», ha rematado.