Ernesto Valverde acabó muy satisfecho con el partido del Athletic, que dominó al Espanyol de principio a fin, no concedió nada a los 'periquitos' y solventó la eliminatoria copera sin sobresaltos para meterse en los cuartos de final. «No hay que mirar el debe porque estamos en el bombo», dijo más de una vez el entrenador rojiblanco cuando se le cuestionaba por la escasa efectividad de sus hombres en los metros finales. El equipo sacó 17 córners –lleva 134 esta temporada sin canjear ninguno por gol– y puso 35 centros sin encontrar el premio de la diana. «Necesitamos muchísimas llegadas para marcar, pero hemos defendido solidarios y fuerte. Sacamos provecho a nuestros aciertos», expuso Txingurri, quien reconoció que las victorias rehabilitan los estados de ánimo. «Cuando ganas respiras mucho mejor. Pero a los cinco minutos ya piensas en el siguiente partido».

El preparador del conjunto bilbaíno manifestó que el marcador final premió el trabajo del Athletic y su fútbol, mucho más completo que el de su rival. «El resultado es justo. El primer tiempo lo dominamos con claridad y llegadas, mientras que ellos estaban esperando una contra o jugada de estrategia. También lo hicimos en la segunda, no como antes, aunque controlamos el juego. No nos crearon ocasiones. Hicimos un gran trabajo defensivo», destacó de nuevo la labor de contención. El triunfo de los bilbaínos no peligró en ningún momento porque el Espanyol remató solo una vez a puerta –sin peligro– debido al despliegue físico y la intensidad de los muchachos de Valverde. «Nos falta más claridad (en los córners). Ellos estaban bien en esta faceta y jugaban con gente alta. Es complicado hacer goles de saques de esquina de forma directa así que conviene mover cosas en el área», explicó Txingurri. «Hemos tenido mucho dominio», recalcó.

«No hay bache de Muniain»

El entrenador de los bilbaínos insistió en que las llegadas, los centros y los saques de esquina demuestran que el Athletic «domina mucho. Es mejor estar sentado aquí –ante la Prensa– con 17 córners que con tres. Hemos ganado», expuso con la intención de que se dé valor al triunfo del equipo. La suplencia de Iker Muniain fue otro foco de interés, aunque Txingurri aclaró que al capitán no le pasa nada sino que fue una decisión técnica. «El entrenador ha pensado que tiene que jugar otro. No hay ningún bache –en alusión al juego del atacante navarro– ni tampoco molestias».

Valverde alabó a De Marcos –«es fundamental para nosotros»– y confesó que le pide que no se meta por dentro, pero «así ha marcado». El alavés compareció luego y dijo que de su renovación se hablaría más tarde. «A ver cómo estoy en mayo». Llevaba más de un año sin anotar. «Se me había olvidado celebrar. Me he venido arriba y he gritado».