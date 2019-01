Garitano no cierra la puerta «a lo que sea mejorar la plantilla» Gaizka Garitano saluda a Pablo Machín al término del partido. El técnico del Athletic no quiso hablar en particular del posible regreso de Fernando Llorente y se limitó a comentar: «Estamos en enero» JAVIER MUÑOZ Viernes, 11 enero 2019, 01:18

El posible desembarco de Fernando Llorente en el Athletic planeó anoche sobre la triste rueda de prensa del partido ante el Sevilla, en la que Gaizka Garitano sólo pudo certificar la clara superioridad del rival. Una vez que lo reconoció, y con la noticia del regreso de Ibai a Lezama oficializada ayer mismo, el técnico rojiblanco señaló lo que era evidente sobre otros posibles refuerzos en su equipo; es decir, que «estamos en enero» y que él no pone ninguna pega «a todo lo que sea mejorar la plantilla». Ahora bien, cuando le plantearon directamente el nombre de Llorente, respondió que no hablaba de ningún futbolista en particular y que, de momento, trabaja con los mimbres que tiene.

Respecto a lo ocurrido sobre el césped, Garitano repitió el guión que había avanzado el pasado lunes, al término del partido contra el Celta en Balaídos. «La prioridad» del Athletic son las urgencias de la clasificación liguera, así que de la Copa sólo cabe esperar ilusión y poco más. «No doy por perdido nada, pero el resultado es difícil», dejó claro. No obstante, «el 1-3 en nada afecta al lado anímico de los jugadores -continuó-. No podemos permitirnos el lujo de caer. Incluso si hubiéramos ganado esta noche, en nada afectaría al partido del domingo. Nada estaría ganado o perdido».

«Pensar en la Liga»

De hecho, es el próximo choque liguero lo que parecía preocupar anoche a Garitano más que la eliminatoria copera. «Hay que pensar en la Liga y recuperar a los jugadores», subrayó. Poco pudo decir Garitano de lo ocurrido en San Mamés ante el Sevilla, equipo ante el cual el Athletic sólo exhibió su inferioridad y falta de intensidad por momentos. La resignación se apreciaba en las palabras del técnico. «Después de empatar estábamos muy bien, y justo ha venido el segundo gol. Una pena, ellos han sacado un buen resultado», constató.

Según Garitano, fueron sus jugadores los que «han llevado el peso del partido, pero la pegada del Sevilla arriba marca la diferencia». Lamentó el entrenador que la fortuna no sonriera al Athletic ni siquiera en los pocos detalles del duelo que, en algún momento, podían haber inclinado la balanza a su favor. «El primer gol de ellos nos ha hecho daño. Nos ha obligado a llevar la iniciativa demasiado frente a un equipo que si le dejas espacios....». Luego, añadió, cuando Aduriz empató y mejor jugaban los rojiblancos, «nos han metido el segundo gol; en ese sentido no hemos tenido suerte».

Garitano dedicó unas palabras a la llegada de Ibai, del que dijo que cuenta con él este mismo domingo si es posible. «Es un jugador que ha crecido», señaló. «Creo que nos va a ayudar, por las dos bandas, a balón parado. Tiene gol, asistencia y hace cosas diferentes».