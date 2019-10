Athletic Garitano: «Está claro que podemos mejorar nuestro rendimiento ofensivo» Garitano, en rueda de prensa. / LUIS ÁNGEL GOMEZ Sobre las expectativas del Athletic, el míster se remite a ganar el siguiente partido. «Lo demás os los dejó a los periodistas o a algún jugador» JAVIER MUÑOZ Sábado, 19 octubre 2019, 20:32

Consciente de las críticas que han llovido sobre Lezama, Garitano ha reconocido esta tarde, en la rueda de prensa previa al partido con el Valladolid, que en los quince días de parón por los compromisos de la selección el Athletic ha trabajado especialmente la falta de calidad de centros, una cuestión que el propio técnico mencionó tras la derrota ante el Valencia. «Está claro que podemos mejorar nuestro rendimiento ofensivo y en ello hemos estado estas dos semanas. Los movimientos ofensivos, los centros, llegar con gente. Sobre todo, la producción ofensiva, el remate, los últimos metros, ese último tercio del campo donde últimamente nos está costando más. A ver si tenemos mañana (por hoy) esa suerte de hacer gol».

No obstante, sea cual fuere el rendimiento del Athletic en una jornada concreta, las expectativas de Garitano siempre son las mismas. «En el fútbol, ganar el siguiente partido es el único objetivo que puedes ponerte», ha insistido. «Todo lo demás os lo dejo para vosotros o para algún jugador que sale diciendo… Cada uno es libre de opinar. Nosotros somos lo más ambiciosos que podemos ser, y es intentar ganar todos los partidos». El manual de Garitano no cambia ni con la euforia que supuso empezar con una victoria sobre el Barça en San Mamés, el balance de tres triunfos y tres empates y llegar a ser incluso líderes, ni ahora con las dos últimas derrotas consecutivas. «Estamos séptimos en la tabla y tratamos de subir, mirar hacia arriba», ha resumido.

En ese camino, el Valladolid aparece como un rival complicado.«Se cierra muy bien atrás», ha avisado el técnico. «Se ponen los diez por detrás del balón, en bloque bajo. Es un equipo peligroso al contraataque. Tiene velocidad y calidad, sabe jugar. Cuenta con buenos futbolistas como Míchel y Óscar Plano, que maneja bien el balón». Destacó Garitano de los pucelanos que han madurado mucho como conjunto y han obtenido buenos resultados fuera de casa (el último, el 0-2 al Espanyol). «Casi juegan mejor fuera, y eso los hace peligrosos».

El optimismo de Garitano

Pero la cautela del míster no le ha impedido abonarse al optimismo. «Porque hayamos perdido los dos últimos partidos no vamos a pensar en una tercera derrota. Lo que queremos es ganar. Hemos entrenado bien. Y sabemos que a nosotros es difícil ganarnos, somos muy competitivos. Jugando en casa tenemos ese plus de siempre».

Garitano enunció una vez más la fórmula que ha dado resultados al Athletic en casa. «Hemos de ser fuertes. Apretar arriba, con la defensa alta, intentar jugar en campo contrario, achuchar, empujar. Es el equipo que se ha visto siempre en San Mamés, fiable. Ellos son ordenados. Tienes que atacar bien, con paciencia, para no sufrir contraataques cuando nos roben la pelota. Sus dos puntas son muy móviles y veloces. Debemos tener cuidado».

Como es habitual, Garitano se cerró en banda sobre posibles cambios en la alineación. Lo único que indicó es que Ibai es baja por una lesión en el abductor y Yuri prosigue su recuperación, aunque tal vez esté disponible para la visita al Atlético de Madrid. Cuando le han mencionado a Lekue, ya repuesto, el técnico ha respondido de la forma habitual. «Confío en todos los jugadores, en los que pongo y en los que no. Todos tienen que estar preparados. Estudiamos cada partido y alineamos a los que mejor vemos. Somos los que trabajamos día a día con ellos los que sabemos cómo están».

Conocedor, por tanto, de su plantilla, Garitano recordó a sus jugadores que, además de estar listos para saltar al césped en cualquier momento, «todos tienen que exigirse más, todos debemos pensar en mejorar». Lógicamente, sobre el vestuario siempre planea la competencia que pueden representar las promesas del Bilbao Athletic, pero el entrenador aconsejó «relativizar muchas veces» cuando se compara «lo que pasa en Segunda B y en Primera». No obstante, a quienes piden savia nueva les insistió en que «ahí están Sancet, Larrazabal, Unai Simón, Unai López... Esos jóvenes están jugando y hemos de tener paciencia. El Athletic ha tenido siempre esa mezcla de juventud y de gente que sigue haciendo lo mismo».