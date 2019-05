Garitano ya cuenta con Dani García, Capa y Yeray

«También estaría enfadado con los arbitrajes si fuera el Valladolid»

El Valladolid es el equipo que más se ha quejado por la aplicación del VAR. La tesis que defienden en el vestuario de Zorrilla es que sus decisiones les han perjudicado. Dani García se solidariza con los castellanos. «Yo también estaría enfadado con los arbitrajes si fuera el Valladolid, no te voy a engañar. Vi el partido ante el Atlético de Madrid. Jugaron muy bien en la segunda parte. Hubo un penalti que todo el mundo dice que es y que no les pitaron. Es normal que estén enfadados, pero no creo que los árbitros por esa presión puedan tomar unas decisiones u otras«.

El centrocampista no quiere hablar de la Liga de Campeones, pese a que compañeros como Ibai Gómez mantienen la puerta abierta tras los resultados de la última jornada. «Los rivales fallaron la pasada jornada y eso hace que ahora se hable de esa posibilidad. Nos estamos montando unas películas que no son ciertas. Hay que sacar este partido como sea para ir el año que viene a Europa. Estando como estábamos, que esto parecía el infierno y un caos, que se iba a termina el mundo, ahora que hemos sacado la cabeza no la saquemos de más que a ver si nos la van a mandar para abajo«, ha reflexionado. Para el centrocampista la cuestión es clara. »Sería la leche conseguir Europa viniendo de donde venimos«.