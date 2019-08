Garitano desconoce un posible interés del Manchester United por Williams Williams trata de controlar la pelota con la oposición de Diawara. MANU CECILIO «Estamos muy tranquilos con él, pero igual hay que valorar más que gente como Iñaki se quede con nosotros», pide Dani García JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Miércoles, 7 agosto 2019, 23:33

«Estoy preocupado por Williams por una infección que tiene en una uña y que le ha obligado a abandonar el campo». Gaizka Garitano no quiere entrar en la rumorología que coloca al delantero rojiblanco como posible objetivo de un Manchester United que busca a la desesperada un sustituto para Lukaku, que está cerca de firmar por el Inter. ¿Tiene miedo de que se vaya? «Mientras el mercado esté abierto, cualquiera se puede ir si paga la cláusula o puede venir. No es un tema que pueda controlar yo». Eso sí, añadió que «el jugador no me ha comentado nada».

El plazo de fichajes en la Premier se cierra este jueves a las 18.00 horas. Esta temporada se ha adelantado con respecto al resto de competiciones del Viejo Continente. Y eso ha provocado urgencias en la mayoría de los equipos británicos. Como el United, que busca un sustituto a Lukaku. Se ha hablado de Fernando Llorente, y por la tarde se mencionó a Williams.

Sin embargo, las fuentes del club consultadas remarcan lo comentado anoche por Garitano. Ibaigane no sabe nada. No existe ningún temor a la salida de un futbolista que dispone de una cláusula superior a los 80 millones de euros.

Dani García se refirió también al asunto. «Williams está muy tranquilo. Si yo fuera el United o el Madrid, le ficharía, pero estamos muy tranquilos con él. Igual hay que valorar más esas cosas, que gente como Williams siga con nosotros y tenga el orgullo de vestir esta camiseta».

Satisfacción por el partido

El entrenador se mostró satisfecho por el partido. «Cuando hemos estado once hemos dado muy buenas sensaciones. La pena no haber podido jugar el segundo tiempo con once».

Se refirió además al brillante partido de Unai López, que apunta a titular. «Es un jugador que necesita coger conceptos para jugar en la posición de mediocentro. Este año los está cogiendo y está bien».

Con respecto a la portería, eludió que confirmar que Unai Simón será el portero titular. «Le quería probar ante un buen equipo. Juegue quien juegue, estoy tranquilo porque tenemos dos buenos porteros».

El técnico dijo que ya ha tomado la decisión sobre el delantero que sale, Villalibre o Kodro. «No he hablado aún con los jugadores», dijo para esquivar dar su nombre.