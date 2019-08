Garitano: «Llegamos bien al primer partido» Garitano da instrucciones a sus hombres desde la banda. / FERNANDO GÓMEZ El técnico del Athletic se felicita por la ausencia de lesiones graves y resalta el «trabajo» y la «entrega» de todo el equipo JUANMA MALLO MIRANDA DE EBRO Jueves, 8 agosto 2019, 22:58

Gaizka Garitano realizó un análisis somero de la pretemporada rojiblanca. Y llegó una rápida conclusión. «Llegamos bien al primer partido de Liga», expuso el técnico de Derio, que se felicitó porque, en este tramo, no se han producido lesiones de gravedad, y debido todo el grupo ha trabajado bien. Por eso lado, no tiene pegas, incluso alabó la implicación y la «profesionalidad» de Cristian Ganea, un futbolista que sabe desde que amaneció el curso que no se contaba con él, pero que, según el técnico, ha sido un ejemplo en cada entrenamiento y por eso le premió con unos minutos, los primeros, este viernes.

En el césped de Anduva, aunque el departamento de prensa del Mirandés había habilitado la sala de prensa, el técnico de Derio enfatizó el hecho de que varios jugadores estuvieran sobre el césped 90 minutos después de llegar al mediodía de Italia. «Eso demuestra, el trabajo, el compromiso, la entrega, eso está en nuestro ADN». Restó importancia al hecho de anotar goles, afirmó que eso solo cuenta en la Liga, en competición. «Ahora no me vale de nada». Resaltó, de todos modos, la capacidad de su equipo para competir.

Aseguró Garitano que no tenía decidido el 'once' que opondrá contra el Barcelona, pero ya ha dado las pistas suficientes durante estos partidos para pensar lo que sucederá el viernes o el sábado en San Mamés. Subrayó que, en función del día que se dispute el encuentro, hará una planificación de la semana u otra. «Tendremos que cambiarlo», aseveró un preparador que ha puesto este viernes entrenamiento, descanso el sábado, y vuelta al trabajo el domingo.

Por su parte, Andoni Iraola aceptó que tuvo sensaciones encontradas al encontrarse con su antigua escuadra, aunque reseñó que, al inicio del partido, la nostalgia quedó atrás. «Me sentí extraño sobre todo en los prolegómenos, al ver a jugadores que han sido compañeros, a la gente del club, a los utilleros, a los fisios. Pero empieza el partido y cada uno va a lo suyo. Estás pendiente de tu equipo». Y dejó un mensaje en forma de petición de más cedidos rojiblancos, aunque dejó claro que ese asunto no depende de él. «El Athletic tiene muchos futbolistas interesantes para nosotros». ¿Una posibilidad? Villalibre.