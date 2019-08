Garitano: «Hemos sido mejores y disfrutado mucho» LUIS ÁNGEL GÓMEZ El técnico rojiblanco destaca lo involucrados que salieron sus jugadores y reconoce que «no es fácil anular a la Real como lo hemos hecho» JAVIER ORTIZ DE LAZCANO Sábado, 31 agosto 2019, 01:12

La victoria en el derbi frente a la Real Sociedad supo a gloria al técnico del Athletic. Los puntos y la forma de conseguirlos. «Estoy contento porque hemos hecho el mejor partido de la temporada», manifestó. El nivel ofrecido por sus jugadores desde el primer minuto le dejó satisfecho. «Hemos sido mejores y disfrutado mucho», zanjó. El entrenador de Derio destacó «la intensidad con y sin balón» que mostró su equipo y los quince tiros -seis a puerta- que realizaron sus jugadores y los dos que efectuaron los blanquiazules.

Desde su punto de vista el equipo rojiblanco había conseguido el «equilibrio» que no pudieron tener contra el Barcelona y contra el Getafe, porque contra los catalanes es muy difícil tener el balón y en el campo madrileño resulta muy complicado. «La presión ha sido buena, al igual que el orden táctico. El equipo ha demostrado que tiene un fútbol alegre y juego, en eso hemos crecido», resumió. Las ayudas y la presión impidieron que los guipuzcoanos pudieran desplegar sus armas, «porque nosotros hemos estado muy bien. Es difícil anular a la Real sociedad como lo hemos hecho. Todo ha salido bien».

Garitano reconoció que el inicio de la temporada de los rojiblancos «esta siendo bueno», pero no quiso lanzar las campanas al vuelo. «Todavía no hemos hecho nada, aunque un derbi no es un partido cualquiera y quizá sea el más importante del año por lo que hay que disfrutarla».

Está tranquilo

En su opinión, un buen arranque de temporada es importante, «pero hay que ser humildes y seguir trabajando». Reconoció que está tranquilo cuando ve trabajar todos lo días a sus jugadores. «Lo damos todos, y ese es el Athletic que queremos». La superioridad física mostrada «es el ADN» del Athletic, y en esa superioridad «se basa nuestro juego». «Hace tiempo que veo a la gente disfrutar. El equipo transmite y la comunión con la afición nos hace ganar o estar cerca», manifestó.

El técnico también alabó el juego de Yuri y Capa, además de los centrales con los que cuenta. Ante la Real se decantó por Iñigo «y ha quedado fuera Núñez al que ha llamado la selección, Vivian también va a ser grande. Eso es una suerte para el Athletic».