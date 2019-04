Garitano: «Necesitaremos dar un pasito más fuera para llegar a Europa» Garitano da instrucciones en la banda. / EFE Domingo, 14 abril 2019, 18:06

El entrenador del Athletic, Gaizka Garitano, se ha mostrado muy satisfecho de la victoria lograda frente al Rayo Vallecano, que coloca al equipo rojiblanco séptimo en la tabla. Aunque también ha reconocido que para lograr una plaza europea van a necesitar «dar un pasito más« en sus partidos como visitantes.

«No controlo mucho lo de los puntos, pero Betis, Valencia o Sevilla suelen ganar normalmente. Y, si no damos fuera de casa ese plus mas, no nos va a llegar«, ha comentado el míster, que no tiene »nada más en la mente« que »hacer un buen entrenamiento el lunes« y prepararse »para ganar en el Bernabéu« en la próxima jornada.

Sobre el partido ante el Rayo, el vizcaíno ha dicho que «los primeros 20 minutos fueron de lo mejor de la temporada» por parte del Athletic. «Le hemos pasado por encima y podíamos haber dejado sentenciado el partido, pero cuando eres tan superior y no marcas siempre estás pendiente de sufrir y pedir la hora. Podía haber sido un partido para acabar en goleada, pero hasta el final hemos estado ahí«, ha apuntado.

A nivel individual, Garitano ha destacado que Raúl García fue «el mejor de los 22 que han estado en el campo, increíble en todas las facetas», y que Iker Muniain lo hizo «bien» en una demarcación poco habitual para él como la de interior derecho. «Los jugadores se tienen que adaptar. Todos sabemos que Iker juega mejor por dentro, pero se tiene que adaptar. Si eres inteligente lo haces bien y lo ha hecho bien», ha destacado.