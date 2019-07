Garitano: «El objetivo era que no hubiera lesiones» BORJA AGUDO El técnico también dejó claro que se felicitaba por la media docena de tantos logrados en Fadura J. A. PÉREZ CAPETILLO Getxo Sábado, 20 julio 2019, 15:27

Gaizka Garitano ofreció la rueda de prensa del primer amistoso de la pretemporada de pie y en el palco del campo de Fadura, rodeado de los medios de comunicación. Su discurso se centró en la satisfacción por evitar contratiempos en su plantilla ya que el resultado cosechado ate el Arenas «no es lo que importa, sino que no haya lesionados tras una primera semana dura de entrenamientos. No se puede comparar la primera parte con la segunda, que ha sido cuesta abajo», remarcó. «Hemos hecho un partido serio y nadie se ha lesionado. Después de una semana de carga alta, con sesiones de mañana y tarde, se presenta el riesgo de que alguno caiga. Y no ha caído nadie y ese era el objetivo. Es bueno que la gente coja sensaciones, porque de momento las piernas están pesadas y no para competir. Casi me importa más el volumen de trabajo y que nadie se lesione», insistió en su comparecencia tras la goleada en el campo getxotarra.

El entrenador fue cuestionado sobre los jóvenes de la plantilla que buscan hacerse un hueco en el primer equipo y se mostró contento porque «todos han dejado cosas, detalles y otros aspectos que mejorar. Tienen una buena oportunidad de coger sitio en el equipo. Son jóvenes y hay que mejorarlos para que tengan el nivel de Primera. Alguno va a ser protagonista», avanzó, pensando en Larrazabal, Vivian, Oihan Sancet, Íñigo Vicente o Jokin Ezkieta. Lo que sí dejó claro, lógicamente, es que se felicitaba por la media docena de tantos logrados en Fadura, cinco de ellos en una segunda mitad que resultó un monólogo del Athletic. «Está bien que vayamos haciendo goles, aunque sea ante equipos de Segunda B. Cuando los haces ves la portería más grande. Es importante porque tenemos dificultades para marcarlos. A nivel de trabajo el comienzo está siendo excepcional. Quiero que los jugadores cojan volumen. Y esperamos recuperar pronto a los lesionados», deseó.

Sobre las posibles salidas, antes de partir hacia Alemania, destacó que «con el tiempo se irá aclarando la plantilla», con la idea de que «todo el mundo pueda tener posibilidades. Aunque algunos saben que su situación es que tienen que salir», reconoció. Otra cosa es ya la peculiaridad del club rojiblanco de contar con un mercado reducido de cara a posibles incorporaciones: «No tenemos mucha gente que pueda venir. Ya lo sabéis todos igual que yo», recordó. Y consultado por uno de los jugadores más prometedores, Oihan Sancet, se congratuló porque pueda realizar «una pretemporada normal y que haga cincos semanas de trabajo con nosotros. Necesita hacerse. Todos los veranos, está con las selecciones y nunca tiene una pretemporada para formarse del todo. Siempre esta una semana aquí y otra allí. Y, además, es un chico que ha tenido una lesión», concluyó.