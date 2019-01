Garitano: «Parece que es gol, no entiendo que no lo vea, pero poco puedo hacer» Gaizka Garitano durante el partido. / EFE Para el entrenador del Athletic, ha habido dos jugadas clave: la mano antes del empate del Villarreal y la anulación del tanto de Williams, «todas han ido en nuestra contra», ha destacado OLATZ HERNÁNDEZ Domingo, 20 enero 2019, 19:45

El entrenador del Athletic Club, Gaizka Garitano, ha afirmado, tras el empate a uno ante el Villarreal, que a su juicio el gol anulado a los rojiblancos por fuera de juego era legal. «No entiendo que el árbitro no lo haya visto», ha añadido, más si cabe, después de comprobarlo con el VAR.

El técnico del Athletic ha destacado ante los medios, que para él ha habido dos jugadas clave en el partido: «Una mano de ellos en la jugada antes de su gol y el gol nuestro». Algo confuso, Garitano ha admitido que no han recibido ninguna aclaración de por qué se había anulado el tanto. «Me dicen que es gol, pero no sé qué decir de ello. Ha habido jugadas clave y es difícil hacer el análisis del partido, ya que todas han ido en nuestra contra», ha agregado.

Ante las preguntas de los periodistas, el entrenador ha querido quitar hierro al asunto. «Los árbitros se equivocan, se han equivocado y no veo otra solución, lo que toca es seguir y pelear por el siguiente partido. Han estado mucho tiempo -para ver la repetición-. No ha sido gol y parece que sí lo era, pero no queda otra que seguir y olvidarlo. El calentón es normal por esa jugada, pero que quieres que hagamos, no podemos hacer nada y si le das vueltas no arreglas nada», ha reconocido.

El técnico vasco ha querido destacar el trabajo del equipo y se ha mostrado orgulloso de sus jugadores: «Hemos peleado bien y hemos estado bien en defensa, nos hemos soltado un poco al final en ataque y creo que hemos hecho un buen partido. Ellos han sacado a todos sus delanteros, pero no han tenido ocasiones».

También ha destacado que el Athletic ha estado fuerte en defensa, lo que ha propiciado que el Villarreal no haya creado muchas ocasiones de peligro. «Fuera de casa, en un campo como este, es para estar contentos», ha destacado Garitano. La lectura positiva es que el Athletic ha conseguido sumar un punto «en un campo complicado». «Seguimos bien y contentos con el trabajo de los jugadores», ha señalado. Su rival no se lo ha puesto fácil: «Si no puedes ganar, no pierdas», ha concluido el técnico.