Garitano pide a la plantilla que sea consciente de que salir del pozo será un «proceso largo» Gaizka Garitano, este domingo en Lezama junto a Alberto Iglesias, uno de sus ayudantes. / Jordi Alemany El técnico del Ahletic resalta el «compromiso máximo» del equipo antes de recibir este lunes al Girona JUANMA MALLO Domingo, 9 diciembre 2018, 14:17

Gaizka Garitano se ha sentado este domingo en la sala de prensa de Lezama con una actitud tranquila, tratando que las alarmas que se han encendido por la delicada situación del Athletic, a tres puntos de la permanencia, bajen una pizca de intensidad. Sin embargo, el técnico de Derio, a unas horas de su debut en el banquillo de San Mamés ante el Girona (21 horas), ha hecho un llamamiento a su vestuario y a la afición para que interioricen que la senda que deben recorrer hacia la permanencia, el verdadero «objetivo» de esta temporada que ha nacido torcida, es conseguir la salvación. De momento, nada más. «Tenemos que tenerlo claro todos. No es una cosa de una o dos semanas. Hay que tener un poso, un tiempo. Ahora debemos ir sumando e ir saliendo poco a poco de ahí. Cuanto antes estemos mentalizados de lo que va costar este proceso, más conscientes vamos a ser. Estamos pasando un bache y lo tenemos que afrontar con naturalidad y responsabilidad», ha indicado el preparador de Derio.

En esta línea, en esta carrera «contrarreloj» hacia los puestos que aportan aire, ha dejado claro que lo realizado en Huesca el pasado jueves, esa goleada ante un oponente noqueado desde el partido de idea, solo sirve, por decirlo de algún modo, para engordar una estadística. Su peso real resulta ínfimo. «Es un partido de Copa, no puede decir nada. No nos podemos equivocar. El Girona es un equipo que lleva ocho partidos sin perder, que demuestra orden, calidad...», ha comentado. Eso sí, ha indicado que vio «bien al equipo anímicamente. Y tenemos que mirar hacia adelante».

Aunque lo tendrá que hacer sin dejar su impronta todavía. Sí, algunos detalles perfilados y modelados. Sin mirar al pasado, al trabajo realizado por Eduardo Berizzo, por el que ha mostrado su respeto, el vizcaíno ha indicado que se han de realizar diferentes «ajustes en la presión». «Pero construir un estilo de juego requiere de muchas semanas y no las tengo. Necesitamos resultados inmediatos, e intentaremos que el plan de partido se parecido de un día para otro porque si no, no sería fácil de asimilar por los jugadores», ha subrayado el entrenador que, pese al «poco tiempo que ha tenido», se siente satisfecho por los pasos dados. «Hemos dejado alguna cosas claras», ha comentado. En Huesca, por ejemplo, se vio al equipo más junto, más unido, compacto. Vamos, comenzar a edificar la permanencia por la defensa, por evitar los goles, y luego ya mirar hacia el tejado de la meta rival.

«La implicación es máxima»

Contento por la actitud que se ha encontrado con sus futbolistas en estos pocos días de trabajo, el técnico ha confirmado que ha dibujado la alineación en su cuaderno, pero no ha querido ofrecer ninguna pista. Eso sí, ha destacado el «compromiso» de su tropa. «La implicación es máxima. Los conozco a todos y no tengo ninguna duda de eso. Tenemos un grupo de diez y necesitamos plasmar en el campo la calidad que tenemos y el juego. Y eso, acompañado de la suerte, es lo que hace ganar partidos. No tengo ninguna duda», ha recalcado el entrenador, consciente de su difícil misión, pero «ocupado más que preocupado». «La preocupación no te lleva a nada tangible. La ocupación te lleva a buscar soluciones y a mejorar», ha indicado.

Y la primera solución es ganar al conjunto catalán mañana por la noche en San Mamés, que «estará con nosotros y nos ayudará», ha adelantado Garitano. «Jugamos en casa, delante de nuestra gente, y tenemos ganas de que los puntos se queden aquí», ha expresado. Por cierto, no ha querido desvelar la identidad del cancerbero de mañana. «Tengo dos buenos porteros. Ponga a quien ponga voy a acertar», se ha felicitado Garitano, que no podrá contar con los sancionados Berchiche, Iñigo Martínez y Nolaskoain, mientras que Balenziaga y Rico están lesionados. En el lado contrario, Ganea. «Ha entrenado ya».