Villarreal-Athletic Garitano: «No nos podemos relajar ni un poco, porque estaríamos engañándonos» Gaizka Garitano, en rueda de prensa. / Efe El técnico rojiblanco asegura que «sería un error pensar que lo peor ya ha pasado» antes de visitar a un Villarreal con nombres pero sin puntos JUANMA MALLO Sábado, 19 enero 2019, 19:21

El estadio de La Cerámica es un cruce de caminos para el Athletic, una encrucijada. Una dirección le acercaría a la zona media de la clasificación, a ese lugar de la tabla en la que el peligro de descenso resulta una amenaza lejana, casi imperceptible. La otra senda le volvería a llevar al fango, a ese enclave en el que las urgencias se convierten en extremas y las piernas tiemblan otra vez por la cercanía del infierno. El cuadro de Gaizka Garitano tomaría la primera pista en caso de continuar su magistral racha –11 puntos en 15 partidos, el tercer mejor equipo de Primera División desde que ascendió el deriotarra–; y se torturaría en la segunda vereda si pierde ante un Villarreal plagado de nombres, pero sin puntos, con solo 17 en su casillero, a cinco de los vizcaínos. Es un partido, por tanto, que marcará el futuro de los vizcaínos: mirar hacia arriba o pelear por huir de la quema.

Después de tres victorias y dos empates en la Liga, el Athletic respira de otra manera, el enfermo cuadro que se encontró Garitano ya tiene otro color, otra viveza. No obstante, el preparador de Derio ha lanzado este sábado un aviso antes de montarse en el avión que llevó a la expedición a la Comunidad Valenciana. «Sería un error pensar que lo peor ya ha pasado», ha alertado contra una posible relación el entrenador en una rueda de prensa trufado de varios mensajes de este tipo. Vacuna contra una posible relajación.

Garitano ha recordado que, a pesar de los nutrientes que han alimentado el escuálido casillero que presentaba el Athletic a principios de diciembre, el fantasma de la caída a Segunda continúa al acecho. «La situación no ha cambiado, es mala», ha dicho en una de sus respuestas. «Nos está yendo bien, estamos consiguiendo bastantes puntos, pero tenemos que seguir. Nos hemos acercado a los demás equipos, pero si no sigues ganando estás otra vez en descenso. No nos podemos permitir relajarnos ni un poco, porque estaríamos engañándonos».