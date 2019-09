Garitano, prudente: «Hemos hecho un buen comienzo, pero sin más» Gaizka Garitano, en un momento del partido. / Efe El entrenador rojiblanco se muestra «encantado» de que los aficionados disfruten del equipo EL CORREO Domingo, 22 septiembre 2019, 21:41

Gaizka Garitano está «encantado» de que los aficionados del Athletic disfruten de su equipo, que este domingo ganó al Aavés (2-0), pero matizó que «cinco partidos no dan para un gran balance» porque únicamente han completado «un buen inicio, sin más». «Me pone contento que la gente esté con ganas. Pero nosotros desde dentro, como llevamos tiempo en el negocio, sabemos como va. Hoy a disfrutar un poco y mañana a preparar el partido de Leganés porque aquí a la mínima que sacas pecho te meten para adentro», reflexionó el técnico.

Garitano destacó que «lo mejor» del Athletic en el derbi vasco de San Mamés fue la «paciencia, sobre todo al principio» que tuvieron sus jugadores hasta marcar el 1-0. «Teníamos la pelota, pero sin profundidad. Había que trabajar el partido, dar secuencias de pases más largas sabiendo que estaban haciendo gasto y tener seguridad para no perder la pelota y no sufrir sus contras ni a balón parado. El partido tenía sus tiempos y supimos tener paciencia», explicó.

El vizcaíno añadió que la solidez que está mostrando el Athletic en San Mamés -donde no ha encajado ningún gol esta temporada y acumula 17 partidos sin perder- es «una continuidad al año pasado». «Ir ganando da confianza y a partir de 1-0 hemos hecho las cosas bien. Pero sobre todo defender bien para luego atacar bien. Y de orden hemos estado bien porque no hemos concedido grandes ocasiones de gol«, apuntó.

Por último, de cara al partido del miércoles en Butarque frente al Leganés, Garitano no avanzó si hará cambios en el equipo inicial. «Vamos a ver, no vamos a dar pistas. Primero a ver cómo recuperamos porque, por ejemplo, Iker (Muniain) ha acabado muy fundido. Somos un equipo muy físico y seguro que algún cambio tendremos que hacer. Confío en todos. Los que no juegan están a buen nivel y no tengo miedo de poner a ninguno«, aseguró