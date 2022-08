Gatusso se rinde a San Mamés: «No es fácil jugar aquí. La afición se siente mucho» «Iñaki Williams va tan rápido que sus compañeros no llegan a los centros», dice el entrenador del Athletic

«Todavía no se me ha pasado el susto», admitió Ernesto Valverde al recordar la grandísima ocasión de Marcos André en el minuto 96 que a punto estuvo de dejar a los suyos sin el triunfo. Esa última jugada vino precedida de un ataque de los suyos en el que ni supieron concluir bien la jugada ni alargarla lo suficiente para que llegara el final de un partido con cinco minutos de descuento.

Lo sucedido puso nostálgico al técnico. «Me he acordado de mi etapa como jugador. Son fiestas de Bilbao, tienes toda la tribuna para ti y piensas que no se la pasas a nadie. De tan sencilla que parecía la hemos complicado y luego ha llegado la jugada de ellos. Son situaciones que debemos resolver», resumió.

El entrenador se felicitó, en todo caso, porque cree que su equipo mejoró a lo largo del partido. «En el primer tiempo nos hemos adelantado y hemos tenido ocasiones, pero hemos estado dubitativos. En el segundo tiempo hemos salido más agresivos y mejor», indicó. La diferencia está en cómo se movieron sus jugadores. En el arranque «hemos estado un poco lejos de ellos, pero en el segundo hemos ajustado mejor la presión». Y zanjó: «Estoy un poco más contento de como hemos estado en el segundo tiempo».

El Athletic de la primera parte tiró varios contragolpes peligrosos, pero cometió un error que a su entrenador no le agrada. «No me gusta que el contrario tenga el control del juego», indicó. El entrenador se detuvo a elogiar a Dani Vivian y Yeray Álvarez, de quienes resaltó que firman «un gran inicio de temporada». Y eso que el segundo de ellos acabó con problemas porque se acercó a la banda para demandar atención. «Tiene un pómulo hinchado por un «fuerte golpe, pero no parece que sea gran cosa». También resaltó la aportación de Mikel Vesga. «Ha crecido con el partido. Nos da mucho equilibrio, juega bien y recorre mucho campo. A veces le pedimos encima que sea más intenso pero lleva un gran inicio de temporada».

El entrenador pidió pausa a Iñaki Williams cuando se mueva por en la banda derecha, el puesto en el que más aporta y desde el que firmó un par de carreras potentes que no encontraron rematador, «Iñaki ha hecho un gran partido, pero a veces tiene que pensar que va tan rápido que en los centros los demás no llegan. Es algo que se lo digo».

A Genaro Gatusso le lanzaron como primera pregunta si quiere fichar a Cavani. No quiso responder a cuestiones de mercado y empleó como argumento su primera experiencia en San Mamés, «un campo en el que no pude jugar como futbolista», lamentó. «No es fácil jugar aquí. La afición se siente mucho», elogió el entrenador italiano del Valencia.