«Hay gente que está haciendo cosas que no hay que hacer en una campaña electoral del Athletic» Jon Uriarte reivindica una campaña «limpia y elegante» y dice que no busca «nombres conocidos» para el puesto de director deportivo

Jon Uriarte quiere una campaña «limpia y elegante», en la que diferentes proyectos deben ser «confrontados» dentro de un clima de respeto y deportividad. Es un mensaje que abrazó el primer día y al que sigue apegado casi dos semanas después de haber dado el salto a la arena electoral, donde ya ha recibido algún que otro dardo procedente de la candidatura encabezada por Ricardo Barkala y medios digitales. «Hay gente que está haciendo cosas que no hay que hacer en una campaña electoral del Athletic. Hablamos de consenso, de que no haya conflicto y luego regamos el campo con mucha agua para embarrarlo. Me parece absurdo», ha comentado el empresario bilbaíno en Onda Cero sin dar nombres. Ha evitado personalizar y ha insistido en la necesidad de jugar limpio durante el proceso previo a la cita con las urnas.

El equipo económico de la plancha de Barkala dijo durante la presentación de las líneas maestras de su proyecto financiero que el Athletic necesitaba estabilidad y seriedad en la gestión, nada de «experimentos» y aventuras, además de deslizar que el club no es una startup. El recado llegó al buzón de Uriarte, quien ha respondido con un poco de pimienta. «Es un halago que nos hagan oposición sin ser todavía candidatos. Es motivador». Y ha ido un poco más allá. «El hecho de que otras candidaturas tan potentes se centren en ti e intenten pararte por todos los medios -tampoco dio nombres aquí- significa que estamos yendo por el buen camino».

El aspirante ha expresado su satisfacción por haber logrado las firmas necesarias que le acreditarán como candidato oficial y ha confesado que la noche del miércoles al jueves «ha sido la primera de las últimas semanas en la que he podido dormir a pierna suelta». Saber que superará la barrera de los 2.016 avales ha tranquilizado la candidatura. En cuanto a la figura del director deportivo, que tiene atada, Uriarte ha manifestado que no busca «nombres conocidos, sino personas que encajen en nuestro proyecto». Quiere que tenga un perfil «parecido» al suyo y le ayude a «transformar el club».