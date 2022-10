El gesto deportivo del Athletic cadete B: retira a dos jugadores tras sendas expulsiones del rival

El Athletic cadete B tuvo el pasado sábado un gesto deportivo que el Bizkerre, club de Algorta, agradece encarecidamente. Los rojiblancos retiraron a dos jugadores del campo cuando sus rivales sufrieron dos expulsiones en el minuto 56 con un 5-0 en el marcador. El duelo, jugado en Lezama, finalizó 7-0.

El origen de todo se sitúa en la jugada del 5-0 para el Athletic cadete B en la Liga de División de Honor. Los chicos del club de Algorta protestaron la jugada. El portero y un defensa vieron la roja. El primero por decir «árbitro, no te enteras de nada» y el segundo por lanzar «árbitro, eres muy tonto», según se recoge en el acta.

El Athletic, líder destacado con ocho puntos de ventaja sobre el Barakaldo, ya tenía el partido resuelto ante un equipo de la zona baja. El cadete División de Honor es el único equipo masculino del Bizkerre, que tiene 19 plantillas femeninas.

Lo más curioso llegó al poco. «A los cinco o diez minutos» de las expulsiones el entrenador del Athletic cadete B, Joxean Álvarez, retiró a dos de sus jugadores del campo, según relata a este periódico Julen Naveda, director deportivo del Bizkerre. «Jugar once contra nueve no tiene ningún sentido a nivel técnico-táctico ni a nivel formativo», explica.

Naveda destaca que el Athletic transmitió un mensaje deportivo poderoso con su gesto. «Estamos agradecidos porque rival entiende que las rojas han sido desmesuradas. Más allá de que el que resultado no va a ningún lado, es un gesto de agradecer para que los chicos que están en el campo no se sientan humillados. No por la cantidad de goles, sino por jugar 35 minutos sin ninguna opción de nada y con unos futbolistas emocionalmente cabreados y alterados por la situación. Nos hubiéramos ido con un mal cuerpo terrible. Estamos agradecidos más por la parte emocional que por la deportiva porque que te metan siete u once nos da igual. El gesto del Athletic evitó que los chicos se fueran con una situación destructiva a cuestas», reflexiona.

Hubo otro detalle rojiblanco. El entrenador y el delegado del Bizkerre también vieron la roja. Sin nadie al frente del banquillo, no se podían hacer cambios. Fue el delegado del Athletic el que los pidió al colegiado para que el equipo de Algorta pudiera meter a tres jugadores en el campo y reorganizar el equipo tras sus dos rojas.