Girona-Athletic, en directo

Buenas tardes!

Valverde ha aplicado la máxima de no tocar lo que funciona. Y, de esta manera, mantiene el 'once' que ganó al Villarreal con el único cambio de Iñigo Lekue por Óscar de Marcos. El lateral bilbaíno salió el pasado domingo por los problemas gástricos de su compañero alavés y firmó un notable partido. Esperemos que hoy mantenga el nivel en un encuentro que no será sencillo, porque no hay que olvidar el buen partido protagonizado por los catalanes en el Bernabéu, empate incluido. A pesar de su situación en la tabla, no hay que confiarse.