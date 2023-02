«Contra el Girona jugará Unai Simón»

E. C.

Ernesto Valverde esperará hasta el último momento para dar la lista de convocados de cara al partido de este domingo contra el Girona (San Mamés, 14 horas). No es nada habitual que el entrenador del Athletic tarde tanto en facilitar la relación de elegidos, pero en esta ocasión tiene «alguna duda» y prefere apurara los plazos hasta conocer con quién podrá contar en el choque ante los catalanes. Eso sí, ha avanzado este sábado en Lezama que tanto Iñigo Martínez como Ander Herrera carecen todavía de alta médica por lo que ve «complicado» que estén contra el conjunto gerundense. No ha querido concretar dónde se localizan las eventuales bajas y sí que prefiere componer con calma las unidades de un bloque que está obligado a ganar a los catalanes. Solo tres días después aguarda el encuentro de ida de las semifinales de Copa ante Osasuna, pero Txingurri no piensa regalar nada en el torneo de la regularidad. «Tampoco estamos en la Liga como para descuidarnos».

Uno de los puntos de interés, además de los estados físicos de Iñigo y Herrera, tenía que ver con la portería del Athletic. ¿Seguirá Agirrezabala bajo palos por la proximidad del partido de Copa? «Jugará Unai Simón». ha contestado rotundo Valverde cuando se le ha preguntado por este tema. Dio la titularidad al guipuzcoano en el Civitas Metropolitano, donde tuvo una buena actuación, y ahora volverá a confiar el número uno al meta alavés. Ha sido el único movimiento que ha adelantado con vistas al choque ante el Girona, un compromiso que los rojiblancos deben resolver con una victoria para seguir enganchados a la pelea por Europa. Txingurri aún recuerda el horrible encuentro disputado por sus hombres en Montilivi - «jugamos muy mal»- y espera sacarse la espinita que tiene clavada en la memoria. «No solo fue por el mérito de ellos -la derrota bilbaína-, sino también por el demérito nuestro«. Por eso exige una respuesta contundente y necesaria en el desarrollo de la Liga. Valverde ha destacado la capacidad anotadora del Girona, el tercer máximo goleador de la Liga después del Real Madrid y el Barcelona. «Viene de meter seis», ha recordado el técnico rojiblanco en referencia al choque con el Alemería. «Llegan con mucha gente arriba y se despliegan bien para marcar. Les cuesta mantener la portería a cero», ha subrayado. De hecho, los catalanes han encajado los mismos tantos que llevan convertidos: 33. «Pero también han evolucionado en este sentido y ya juegan más desde la defensa», ha precisado Txingurri. El hecho de que la Copa asome poderosa en el horizonte no hará cambiar los planes al entrenador del Athletic. Es lo que al menos ha transmitido después de la última sesión de la semana, consciente de que urge sumar en la Liga porque «tampoco estamos como para descuidarnos». Ganar en San Mamés Como suele ser habitual en estos casos, Valverde ha destacado la importancia de competir en San Mamés. «Tradicionalmente, el Athletic siempre ha sido fuerte en casa. Este año también», ha deslizado en alusióna los 20 puntos sacados de los 32 totales (62,5%). «El rival sabe que vamos a ir a por el partido y que concederemos poco». En este punto, ha advertido una vez más del peligro del Girona y ha alabado a Míchel, técnico de los catalanes. «Es un entrenador de mucho nivel. Le gusta jugar. Quiere dominar a través de la posesión sin renuciar a ser rápido arriba, y su equipo le responde». De todos modos, el Girona es uno de los peores visitantes de la Liga. Solo ha sumado seis puntos lejos de Montilivi fruto de una única victoria -en la casa del colista, el Elche- y tres empates. Además, el Athletic ha ganado a los gerundenses en los dos partidos disputados hasta ahora en San Mamés. Primero fue un 2-0 en la temporada 2017-2018 y luego un 1-0 en la campaña siguiente. Ahora toca calcar el guion, hacerse con los tres puntos, seguir enganchados a Europa e ir con buenas sensaciones a El Sadar.