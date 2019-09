Athletic-Alavés «No tenemos muchos goleadores; son tres o cuatro jugadores que nos aportan goles» Garitano espera seguir con la buena racha en San Mamés. / E. C. El técnico del Athletic asume que el equipo no es una máquina realizadora, pero recuerda que hace suficientes dianas «para ganar los partidos» ROBERT BASIC Bilbao Sábado, 21 septiembre 2019, 19:09

La última vez que el fútbol les hizo coincidir en un terreno de juego, en febrero de 2017, Gaizka Garitano terminó despedido. Por aquel entonces, el vizcaíno entrenaba al Deportivo y cayó goleado ante el Leganés de Asier Garitano. El 4-0 pesó como una losa y acabó con la trayectoria del deriotarra en el banquillo de Riazor. Casi tres años después, los dos técnicos volverán a verse las caras este domingo en San Mamés. ¿Ganas de revancha? El preparador del Athletic, sonriente y de buen humor, ha esbozado este sábado una gran sonrisa cuando se le ha recordado este episodio de su carrera. «Le tengo mucho cariño. Somos amigos. Es un fenómeno. Ha llegado a Primera por méritos propios y nadie le ha regalado nada. Coincidió que en el último partido me ganó y me echaron. Que no pase ahora». El día anterior, su tocayo, ahora al frente del Alavés, dijo en Ibaia que le dio pena todo aquello. «No creo que le diera mucha pena», ha comentado entre risas el entrenador rojiblanco. «Que me echarán sí, pero que nos ganaran no», ha afirmado divertido. El reencuentro será una realidad en unas horas y en un derbi que el de Derio quiere hacer suyo y transformarlo en puntos.

Más allá de las anécdotas, Gaizka Garitano ha advertido en Lezama de que al Athletic le espera un partido «duro y difícil» y en el que le costará desplegar su fútbol. «Ellos se cierran bien atrás y será complicado entrar. En 13 partidos de pretemporada y de Liga no ha habido nadie capaz de hacer más de un gol al Alavés. Eso habla muy bien de ellos y de su organización defensiva», ha recordado el vizcaíno, quien variará un poco el guion habitual con el objetivo de amoldarse a las exigencias del duelo. «Intentaremos jugar en el campo contrario, atacar y cuando perdemos la pelota trataremos de recuperarla rápido y lo más arriba posible». La presión alta ya no será tan decisiva porque «juegan muy en largo y no combinan desde atrás. Habrá que estar atentos a sus contragolpes y al balón parado».

Faltan goles de «centrales, medios, extremos»

Gaizka Garitano ha abordado con naturalidad la escasez anotadora de su equipo. Ha constatado que el Athletic crea ocasiones, pero ha avisado que no será una máquina realizadora. «No tenemos goleadores. He estado viendo al Villarreal. Los seis jugadores que tiene arriba siempre hacen goles. Nosotros tenemos tres o cuatro que pueden hacer gol. Miras a los demás, a las temporadas que llevan en Primera, y no hacen goles. No tenemos a gente que haga goles de normal, ni con otros entrenadores. Son tres o cuatro futbolistas que nos aportan goles. Faltan goles de centrales, centrocampistas, extremos... Y no en los últimos ocho meses, sino en años. Es difícil que un jugador que nunca hace goles haga este año seis, o siete». Eso sí, ha subrayado que «hacemos los suficientes para ganar los partidos».

El deriotarra, quien ha desvelado que San José sufre dolores lumbares, ha confirmado que introducirá novedades en el once porque habrá tres partidos en seis días. «Seguro que veremos gente nueva a lo largo de la semana». Cuando se le ha preguntado por si habría cesiones en invierno, Garitano ha tirado de nuevo del humor. «No sé si estaré yo en diciembre». «Estarás», le han replicado. «En el fútbol te examinas cada día y ante el Alavés tenemos un examen importante».