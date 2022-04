Athletic 0 - Celta 2 «Es un golpe», admite Muniain El capitán del Athletic destaca la superioridad del Celta y lamenta el mal partido del equipo, pero afirma que Europa no está perdida

Iker Muniain no ha puesto un solo pero a la victoria del Celta de este domingo en San Mamés o, mejor dicho, a la derrota del Athletic. Los rojiblancos han firmado uno de los peores encuentros de la temporada en La Catedral y han complicado sus opciones de alcanzar la séptima plaza, ahora a cuatro puntos. «Las cosas no nos han salido y tampoco he